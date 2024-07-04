L'un des plus grands attraits des bandeaux LED réside dans leur adaptabilité. En découpant vos bandeaux LED, vous pouvez placer facilement votre flux de lumière dans les coins. Que vous souhaitiez ajouter un éclairage supplémentaire aux surfaces de travail de votre cuisine ou fournir un rétroéclairage à votre téléviseur, les bandeaux LED peuvent être découpés pour s'adapter à vos besoins et à votre espace.
Peut-on découper des bandeaux LED ?
Comment couper des bandeaux LED
Bien que les bandeaux LED soient adaptables, il est important de les couper au bon endroit pour s'assurer qu'ils continuent de fonctionner. Les bandes LED sont constituées de plusieurs circuits individuels. Les lignes de coupe désignées marquent la fin d'un circuit et le début d'un autre. Par conséquent, vous ne devez couper que le long de ces lignes, qui sont généralement situées entre les points de cuivre.
Où couper les bandeaux LED
Si vous coupez uniquement le long des lignes de coupe marquées, les bandeaux LED, y compris certains Lightstrips Philips Hue, fonctionneront après la découpe. De nombreuses personnes rencontrent des problèmes avec leurs bandeaux LED si elles les coupent en dehors de ces lignes. Les lignes de coupe sont également l'endroit le plus sûr pour couper des bandeaux LED, car les circuits ici sont fermés.
Peut-on découper des Lightstrips Philips Hue ?
Vous souhaitez réutiliser le morceau découpé d'un Lightstrip Philips Hue ? Pas de problème, surtout avec le bandeau lumineux Philips hue V4, qui est livré avec un connecteur permettant de réutiliser les parties coupées avec d'autres bandeaux lumineux Philips hue. Cela signifie que les morceaux restants ne seront pas gaspillés et que vous pourrez personnaliser davantage l'emplacement de vos bandeaux LED.
Comment plier un bandeau LED
Les bandeaux LED sont conçus pour se plier facilement. Si vous souhaitez appliquer votre bandeau lumineux sur une surface, à l'arrière de votre téléviseur ou de votre écran d'ordinateur, il existe deux options pour le faire efficacement.
1. Plier un bandeau LED directement
La technique la plus simple consiste à plier votre bandeau LED directement, mais il est important de ne faire la pliure que sur les lignes de coupe désignées afin d'éviter d'endommager le bandeau. Les Lightstrips Philips Hue fournissent des lignes claires pour vous aider.
2. Utiliser un connecteur pour plier un bandeau LED à 90 degrés
Si vous souhaitez que votre bandeau lumineux suive un coin à angle droit, par exemple le long du coin d'une surface de travail ou dans l'alignement des escaliers, l'utilisation d'un connecteur d'angle est la meilleure approche. Les connecteurs d'angle sont en forme de L et vous permettent de connecter facilement deux morceaux de bandeaux LED. Ils offrent une meilleure finition globale que si vous essayiez de plier directement des bandeaux LED autour de coins à angle droit.
