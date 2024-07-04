Peut-on découper des bandeaux LED ?

1. Plier un bandeau LED directement

La technique la plus simple consiste à plier votre bandeau LED directement, mais il est important de ne faire la pliure que sur les lignes de coupe désignées afin d'éviter d'endommager le bandeau. Les Lightstrips Philips Hue fournissent des lignes claires pour vous aider.

2. Utiliser un connecteur pour plier un bandeau LED à 90 degrés

Si vous souhaitez que votre bandeau lumineux suive un coin à angle droit, par exemple le long du coin d'une surface de travail ou dans l'alignement des escaliers, l'utilisation d'un connecteur d'angle est la meilleure approche. Les connecteurs d'angle sont en forme de L et vous permettent de connecter facilement deux morceaux de bandeaux LED. Ils offrent une meilleure finition globale que si vous essayiez de plier directement des bandeaux LED autour de coins à angle droit.