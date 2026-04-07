Appliques murales extérieures

Mettez en valeur l’extérieur de votre maison et donnez-lui du caractère grâce à des appliques murales d’extérieur élégantes. Faites votre choix parmi une variété de modèles.
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Daylo
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 150.00
Promotion
Hue White and Color Ambiance
Resonate vers le bas
Durée de vie ±10 ans
Gradation sans fil instantanée
Hue Bridge requis
Le prix actuel est CHF 120.00
Promotion
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Impress
Câblée
Finition noire mate
240 x 190 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 170.00
White
Applique murale extérieure Lucca
Comprend ampoule LED E27
Lumière blanche chaude (2 700K)
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 100.00
White
Projecteur extérieur Welcome
LED intégrée
Lumière blanche chaude (2 700K)
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 160.00
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Appear
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 180.00
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Nyro
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 140.00
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Daylo
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 140.00
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Impress (basse tension)
Basse tension
Finition noire mate
240 x 120 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Le prix actuel est CHF 160.00
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Resonate
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 170.00
Créez un kit
Hue White and Color Ambiance
Projecteur extérieur Discover
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 200.00
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Econic
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Le prix actuel est CHF 190.00
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