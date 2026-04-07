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Appliques murales extérieures LED

Appliques murales extérieures

Mettez en valeur l’extérieur de votre maison et donnez-lui du caractère grâce à des appliques murales d’extérieur élégantes. Faites votre choix parmi une variété de modèles.

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Prix

21 produits
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Daylo

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Daylo

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Promotion
Gros plan de l'avant de Resonate vers le bas

Hue White and Color Ambiance

Resonate vers le bas

Durée de vie ±10 ans
Gradation sans fil instantanée
Hue Bridge requis
Promotion
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Impress

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Impress

Câblée
Finition noire mate
240 x 190 mm
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Lucca

White

Applique murale extérieure Lucca

Comprend ampoule LED E27
Lumière blanche chaude (2 700K)
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Projecteur extérieur Welcome

White

Projecteur extérieur Welcome

LED intégrée
Lumière blanche chaude (2 700K)
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Appear

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Appear

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Nyro

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Nyro

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Daylo

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Daylo

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Impress (basse tension)

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Impress (basse tension)

Basse tension
Finition noire mate
240 x 120 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Resonate

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Resonate

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Projecteur extérieur Discover

Hue White and Color Ambiance

Projecteur extérieur Discover

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Econic

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Econic

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
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Guide des appliques murales extérieures

Les appliques murales extérieures peuvent-elles être utilisées à l’intérieur ?

Les appliques murales extérieures sont-elles étanches et adaptées à toutes les conditions météorologiques ?

Puis-je utiliser des ampoules LED avec ces appliques murales extérieures ?

Ces appliques murales d'extérieur sont-elles à intensité variable ou compatibles avec les systèmes de maison intelligente ?

Quelles finitions de couleur sont disponibles pour les appliques murales extérieures ?

En savoir plus sur les appliques murales extérieures à LED

Appliques murales extérieures à LED connectées

Appliques murales extérieures : un regard de l'intérieur

Découvrez comment l'éclairage extérieur peut être utilisé, la gamme de luminaires disponibles et comment les installer.

Lumières d’éclairage de façade extérieure LED connectées

Qu’est-ce que l’éclairage de façade extérieur ?

Lorsque vous éclairez vos murs extérieurs et vos clôtures avec des lumières connectées et colorées, vous créez une ambiance qui évoque n’importe quelle saison, et même n’importe quelle destination !
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