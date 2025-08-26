Aide

Guide d’installation

How to set up a Hue sync box, switches, and more

Choisissez votre produit

Philips Hue propose une grande variété d'accessoires à utiliser avec vos lampes connectées. Sélectionnez votre produit ci-dessous pour obtenir les instructions d’installation correspondantes.

 

Découvrez Hue

Fonctionnement du système Hue

Fonctionnement du système Hue

Découvrez les différences entre l'utilisation de Philips Hue avec Bluetooth ou avec un Hue Bridge.

Découvrez Philips Hue
Les possibilités offertes par Hue

Les possibilités offertes par Hue

Découvrez tous les avantages de l’éclairage connecté, notamment la possibilité de créer l’ambiance idéale et un éclairage immersif.

Voir les avantages
Faites vos premiers pas avec Hue

Faites vos premiers pas avec Hue

Obtenez des conseils sur la configuration de votre installation d’éclairage connecté.

Premiers pas

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay