14 novembre 2022

Mettre l'ambiance ? Fait. S'immerger dans des émissions de télévision, des films, des jeux et de la musique ? Fait. Économiser de l'énergie ? Fait !

Nous avons toujours conçu nos lampes connectées Philips Hue dans un souci de durabilité, des matériaux durables aux emballages sans plastique. Si vous vous demandez comment économiser de l'énergie à la maison avec l'éclairage connecté Philips Hue, nous avons mené une étude comparant différents réglages sur nos ampoules White and Color Ambiance. Voici les résultats.¹