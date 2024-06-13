Conditions d’application de la garantie fabricant : pour les produits Philips Hue destinés au marché européen, à l’exception des ampoules Philips Hue, des lightstrips Philips Hue et des accessoires Philips Hue (selon la classification disponible sur www.philips-hue.com)

Cette garantie fabricant volontaire concerne les clients ayant acheté leur produit en Europe. Elle s’applique aux produits Philips Hue, à l’exception des ampoules Philips Hue, des lightstrips Philips Hue et des accessoires Philips Hue (selon la classification disponible sur www.philips-hue.com).

Ce produit est spécialement conçu et développé pour un usage domestique dans des conditions et un fonctionnement normaux uniquement. Si vous rencontrez des difficultés avec l'utilisation du produit, nous vous recommandons de consulter au préalable le manuel d'utilisation et les informations présentes sur notre site Internet. Sous réserve des termes et conditions des présentes, nous, en tant que fabricant (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Pays-Bas) garantit que les composants matériels de l'appareil sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans après la date de livraison, sauf indication contraire dans ou sur l'emballage du produit et sous réserve de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du produit conformément aux instructions indiquées dans le manuel d'utilisation. Cette garantie limitée s'applique uniquement aux composants matériels contenus dans l'emballage d'origine. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun logiciel, même s'il est emballé ou vendu avec les composants matériels. Nous ne garantissons pas que l'utilisation de cet appareil sera ininterrompue ou sans erreur. À moins que les dispositions statutaires de la loi applicable n'en disposent autrement, nos obligations en vertu de cette garantie seront limitées, à notre discrétion, soit à la réparation, soit à la fourniture d'un produit de remplacement pour le produit défectueux, soit à l'offre d'un crédit approprié pour le prix d'achat du produit défectueux. Les frais de (dé)montage et/ou (dé)installation et de main d'œuvre sont exclus de cette garantie, ainsi que les bris de verre, les piles et les ampoules remplaçables. Dans la mesure permise par la loi applicable, nos recours sous garantie ne prolongeront ni ne renouvelleront la période de garantie originale applicable. Nous avons le droit, à notre discrétion, de remplacer le produit défectueux couvert par la garantie par un produit présentant des écarts mineurs dans la conception et/ou les spécifications qui n'affectent pas la fonctionnalité du produit. Afin d'avoir le droit de faire une réclamation valable au titre de cette garantie, vous devez nous présenter (ou à notre représentant) sur demande, un reçu adéquat de votre achat et le produit défectueux pour analyse. Dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, cette police expose notre entière responsabilité en qualité de fabricant en relation avec des produits défectueux ou non conformes. Nous ne serons pas responsables envers vous d'autres pertes ou dommages indirects ou consécutifs (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de données ou la perte de revenus), ni ne vous indemniserons pour des activités telles que la maintenance régulière, la sauvegarde ou la restauration de données.

Cette garantie fournie volontairement par le fabricant vous confère des droits autres que les droits découlant de la loi applicable. Cela signifie que ces avantages de garantie s'ajoutent à vos droits statutaires et que vos droits statutaires ne sont pas limités ou affectés par cette garantie. En cas de défaut de conformité du produit, vous disposez de droits légaux et gratuits que vous pouvez faire valoir à l'encontre de la société qui vous a vendu ce produit.

Cette garantie est soumise et peut être remplacée par notre politique de fin de support dans la mesure où Signify décide de mettre fin au support pour cet appareil conformément à sa politique de fin de support, disponible ici : www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Si vous soumettez votre produit au service après-vente dans un pays autre que le pays où vous l’avez acheté, nous tenterons de le faire réparer selon les conditions de garantie du pays d’origine.

Pour obtenir un service après-vente pendant la présente garantie fabricant, veuillez contacter le centre Philips Consumer Care. Les coordonnées sont disponibles sur : www.philips.com/lighting

Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.