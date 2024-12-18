Produits pour la maison connectée

Parcourez toute la collection de produits pour maison connectée de Philips Hue ! Décorez votre maison – à l'intérieur comme à l'extérieur – avec des luminaires, des lampes et des ampoules connectés, ainsi que des caméras et des capteurs de sécurité intelligents.
656 produits
Hue
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
349,99 €
Hue White and Color Ambiance
Suspension cylindrique Perifo
5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire
149,99 €
Créez un kit
Hue
Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale
59,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lumière fine encastrée 90 mm
Profilé fin pour plafonds bas
Jusqu’à 1 000 lumens
90 mm
Éclairage blanc et coloré
249,99 €
Nouveau
Hue White and Color Ambiance
Projecteur mural Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
Noir mat
349,99 €
Créez un kit
Hue White and Color Ambiance
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
159,99 €
Créez un kit
Hue White and Color Ambiance
Spot extérieur Lily
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
349,99 €
Hue
Rail Perifo 0,5 m
0,5 mètre
Jusqu'à 2 spots/suspensions
Ne permet pas d'insérer un tube lumineux ou une barre lumineuse
49,99 €
Créez un kit
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
329,99 €
Créez un kit
Hue
Prise intelligente
Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
34,99 €
Créez un kit
Hue White and Color Ambiance
Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Bloc d’alimentation fourni
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
59,99 €
Hue
Caméra sans fil Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus
179,99 €
En savoir plus sur les produits pour la maison connectée
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.