Produits pour la maison connectée

Parcourez toute la collection de produits pour maison connectée de Philips Hue ! Décorez votre maison – à l'intérieur comme à l'extérieur – avec des luminaires, des lampes et des ampoules connectés, ainsi que des caméras et des capteurs de sécurité intelligents.

656 produits
Tous les produits Kits de démarrage (17) Ampoules (97) Lightstrips (24) Sécurité (32)
(35)

(77)

(136)

(31)

(1)

(6)

(105)

(2)

(6)

(1)

(74)

(1)

(2)

Gros plan de l'avant de Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue

349,99 €

Gros plan de l'avant de Suspension cylindrique Perifo

Hue White and Color Ambiance

Suspension cylindrique Perifo
5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire

149,99 €

Gros plan de l'avant de Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

59,99 €

Gros plan de l'avant de Lumière fine encastrée 90 mm

Hue White and Color Ambiance

Lumière fine encastrée 90 mm
Profilé fin pour plafonds bas
Jusqu’à 1 000 lumens
90 mm
Éclairage blanc et coloré

249,99 €

Nouveau
Gros plan de l'avant de Projecteur mural Hue Play

Hue White and Color Ambiance

Projecteur mural Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
Noir mat

349,99 €

Gros plan de l'avant de GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

159,99 €

Gros plan de l'avant de Spot extérieur Lily

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

349,99 €

Gros plan de l'avant de Rail Perifo 0,5 m

Hue

Rail Perifo 0,5 m
0,5 mètre
Jusqu'à 2 spots/suspensions
Ne permet pas d'insérer un tube lumineux ou une barre lumineuse

49,99 €

Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe
Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

329,99 €

Gros plan de l'avant de Prise intelligente

Hue

Prise intelligente
Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

34,99 €

Gros plan de l'avant de Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Bloc d’alimentation fourni
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

59,99 €

Gros plan de l'avant de Caméra sans fil Secure

Hue

Caméra sans fil Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus

179,99 €

Presque épuisé

Guide des produits pour la maison connectée

Quels sont les produits pour la maison connectée ?

Quels produits pour la maison connectée fonctionnent avec Google Home ?

Quels produits pour la maison connectée sont compatibles avec Alexa ?

Quels appareils pour l’éclairage de la maison connectée propose Philips Hue ?

Quels autres types de produits pour la maison connectée proposons-nous ?

En savoir plus sur les produits pour la maison connectée

éclairage intelligent et produits pour la maison connectée

Présentation de l'éclairage connecté

Si vous vous demandez encore ce que les ampoules connectées peuvent réellement faire, commencez par notre guide de l'éclairage connecté.
Produits de sécurité connectés

Qu'est-ce que l'éclairage de sécurité ?

Un éclairage de sécurité efficace ne consiste plus à installer quelques lumières vives ici et là.

automatisation intelligente de la maison

Automatisation connectée de la maison

Laissez les lampes, capteurs et caméras de sécurité Phillips Hue ainsi que l'application Philips Hue app fonctionner ensemble pour vous apporter la tranquillité d'esprit, que vous soyez chez vous ou non.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

