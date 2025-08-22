L'éclairage connecté est une méthode plus avancée pour éclairer votre maison.
Qu'est-ce que l'éclairage connecté ?
Comment fonctionnent les lampes connectées ?
Les lampes connectées sont équipées d'une puce qui leur permet de communiquer sans fil avec d'autres appareils. Chaque lampe peut se connecter à une application, à un assistant vocal ou à un autre accessoire connecté pour vous permettre d'automatiser vos lampes, de changer leur couleur ou de les contrôler à distance.
Alors, en quoi sont-elles différentes des lampes classiques ? Les lampes standard peuvent uniquement s'allumer ou s'éteindre. Vous pouvez ajuster leur intensité, mais seulement à l'aide d'un interrupteur câblé.
Technologie d'éclairage connecté
Il existe plusieurs technologies utilisées pour un éclairage connecté. Zigbee, Bluetooth et Wi-Fi sont les plus courantes.
Lampes Zigbee
Zigbee est un protocole de communication sans fil qui permet aux appareils connectés de « dialoguer ». Il est utilisé très couramment dans la maison connectée car il est très sécurisé, peu gourmand en énergie (vos interrupteurs connectés ne videront pas leurs piles !) et fonctionne même lorsque le Wi-Fi est désactivé.
Lampes Wi-Fi
Le Wi-Fi est une technologie populaire pour l’éclairage connecté. Vos lampes utilisent le réseau Wi-Fi de votre maison pour communiquer entre elles. L'utilisation de cette technologie présente cependant des inconvénients : votre réseau Wi-Fi peut être surchargé, les lampes ne fonctionnent pas lorsque le routeur est en panne et la portée est limitée à votre signal Wi-Fi.
Lampes Bluetooth
Bluetooth est une technologie de communication sans fil qui utilise des signaux radiofréquence (RF) pour envoyer des données. Elle est simple, ne nécessite aucun autre matériel et reste accessible à presque tout le monde. Mais le système Bluetooth ne stocke qu'un nombre limité de données par appareil et ne fonctionne que sur de courtes distances.
*Zigbee et Wi-Fi utilisent la même bande de fréquences (2,4 GHz), mais Zigbee n'utilise aucune bande passante Wi-Fi pour contrôler les lampes.
**Les lampes peuvent être contrôlées via des interrupteurs connectés et des automatisations, mais le contrôle par application et à distance est exclu.
Qu'est-ce qu'un pont connecté ?
Les lampes connectées Zigbee deviennent d'autant plus efficaces lorsqu'elles sont associées à un pont connecté qui crée un réseau Zigbee ultrarapide entre elles et les connecte à Internet.
Une fois le signal établi, les lampes constituent un réseau maillé. Vous pouvez donc ajouter des lampes partout dans votre maison et elles fonctionneront toutes sans problème, car chaque lampe agit comme un répéteur qui étend et renforce le réseau Zigbee.
Dans le système Philips Hue, il y a deux ponts : Bridge et Bridge Pro.
Technologie LED
Pourquoi des lampes connectées à LED ? Il y a plusieurs raisons :
1. Contrairement à d’autres types d'éclairage, les LED (ou diodes électroluminescentes) ne produisent pas de chaleur excessive susceptible d’endommager la puce qui leur permet de communiquer.
2. Les LED sont déjà dotées d'une électronique interne, ce qui facilite l'intégration d'une puce pour la connectivité.
3. Elles peuvent produire des millions de couleurs de lumière.
4. Les LED constituent la norme actuelle en matière d'éclairage connecté, en partie grâce à leur efficacité énergétique.
Voici donc un acronyme de moins. Il en existe quelques autres, tels que RVB, IC ou WW, qui font référence aux couleurs des LED.
Le saviez-vous ? Signify, la société derrière Philips Hue, est également propriétaire de Color Kinetics, marque spécialisée dans les systèmes d'éclairage architectural dynamiques (c.-à-d. des solutions d’éclairage professionnelles destinées aux stades, aux spectacles de lumière, etc.) L'un de leurs principaux domaines de recherche est la couleur, ce qui signifie que nous avons accès à ce qui se fait de mieux en matière d'éclairage coloré.
Lampes RVB (ou RGB)
Signifie « rouge, vert, bleu ».
Les lampes RVB (ou RGB en anglais) mélangent des LED rouges, vertes et bleues (les couleurs primaires de la lumière) pour créer une variété infinie de couleurs, plus de 16 millions pour être précis. Les lampes RVB n'ont pas de LED blanches, mais elles peuvent tout de même produire une nuance de blanc en mélangeant le rouge, le vert et le bleu. Ces lampes ne peuvent produire qu'une seule couleur à la fois.
Lampes RVBIC (ou RGBIC)
Signifie «rouge, vert, bleu » et « contrôleur indépendant ».
Vous pouvez également rencontrer les termes « contrôle indépendant » ou « puce indépendante », mais ils signifient tous la même chose : il est possible de contrôler les différentes LED individuellement, de sorte à afficher plusieurs couleurs en même temps.
Lampes RVBA (ou RGBA)
Signifie « rouge, vert, bleu, ambre ».
Les lampes RVBA (ou RGBA en anglais) utilisent la couleur ambrée en plus du rouge, du vert et du bleu afin de pouvoir produire une gamme plus large de lumière jaune, y compris les couleurs orange et or.
Lampes RVBW (ou RGBW)
Signifie « rouge, vert, bleu, blanc chaud ».
Les lampes RVBW (ou RGBW en anglais) sont également parfois appelées lampes RVBWW (ou RGBWW), ce qui peut prêter à confusion. Elles comprennent également une LED blanc chaud qui permet d'obtenir des milliers de nuances supplémentaires de lumière blanche. C'est ainsi que l'on obtient une gamme de lumière blanc chaud à blanc froid.
Lampes RVBWW (ou RGBWW)
Signifie « rouge, vert, bleu, blanc froid, blanc chaud ».
Les deux LED blanches différentes permettent à la lampe de produire des couleurs encore plus riches. La plupart des lampes colorées Philips Hue sont dotées de cette technologie.
Lampes RVBWWIC (ou RGBWWIC)
Signifie « rouge, vert, bleu, blanc froid, blanc chaud » et « contrôleur indépendant ».
C’est la technologie dont disposent la plupart des lampes Philips Hue Gradient. Vous obtenez toutes les couleurs de lumière souhaitées et vous pouvez définir plusieurs couleurs en même temps. Avec nos lampes Gradient, vous contrôlez des groupes de LED plutôt qu'une seule LED à la fois, ce qui permet de créer des mélanges de couleurs homogènes.
Pourquoi opter pour l'éclairage connecté ?
Les avantages de l'éclairage connecté ne se limitent pas à la commande à distance de vos lampes.
Confort
Des lampes qui font ce que vous voulez, quand vous le voulez. Déplacez-vous et les lampes s’allument. C'est l'heure d'aller dormir ? L'éclairage diminue automatiquement. Vous avez les mains pleines ? Demandez à l'assistant vocal d'allumer la lumière. L'éclairage connecté n'est pas seulement intelligent : il rend la vie un peu plus facile.
Commande vocale
La commande vocale, l'une des fonctions les plus recherchées de l'éclairage connecté, vous permet de contrôler vos lampes grâce à une instruction simple, telle que « Alexa, allume la lumière. » ou « Siri, donne une ambiance chaleureuse au salon. »
Automatisations
Programmez vos lampes pour qu'elles s'allument et s'éteignent à certaines heures et selon certains réglages. Et bénéficiez de fonctionnalités encore plus avancées grâce aux automatisations spéciales, par exemple au moment de se coucher ou de se réveiller.
Variation facile de l'intensité lumineuse
Les ampoules traditionnelles nécessitent un variateur qui se branche sur l'installation électrique de votre maison. Dans le cas des lampes connectées, la variation ou gradation est intégrée : l'application, les interrupteurs connectés et même votre voix peuvent tamiser la lumière instantanément.
Éclairage immersif
Synchronisez vos lampes avec votre téléviseur ou votre ordinateur et profitez d'une ambiance lumineuse qui varie en fonction du contenu diffusé sur l'écran.
Effets de lumière originaux
Faites en sorte que vos lampes scintillent, simulent un feu de cheminée ou émettent une lumière vive. Vous pouvez même les faire varier d'une couleur à l'autre.
Connexion avec d'autres appareils
Avec des protocoles de communication tels que Matter, il est facile de créer une maison entièrement connectée. Utilisez votre système d'éclairage connecté avec d'autres appareils connectés, tels que des caméras, des enceintes, des thermostats et des assistants vocaux.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.