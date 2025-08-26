Avec Philips Hue, vous bénéficiez non seulement de fonctionnalités connectées, mais aussi d'une installation de maison connectée qui fonctionne en parfaite synergie.
Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement ! Avec MotionAware™, vos lampes s'allument ou s'éteignent elles-mêmes (ou toute autre lampe Hue) lorsqu'elles détectent une présence.
Cette fonction innovante, disponible exclusivement avec Bridge Pro, utilise les fluctuations observées dans la puissance des signaux Zigbee que les lampes s'envoient déjà entre elles.
MotionAware™ est facile à configurer dans l'application Hue et la grande majorité des lampes et accessoires Hue, anciens et nouveaux, le prennent en charge.
L'application Hue vous guidera pour créer jusqu'à quatre zones de mouvement dans votre maison et vous aidera à attribuer trois ou quatre lampes compatibles par zone.
Recevez des notifications et déclenchez des alarmes lorsque des intrus sont détectés dans vos zones de mouvement (abonnement requis).
Choisissez le comportement de MotionAware™ : définissez la zone de détection, calibrez la sensibilité, créez des plages horaires pour la détection en direct et sélectionnez les lampes déclenchées.
MotionAware™ apprendra automatiquement les changements survenus au fil du temps dans vos pièces afin d'assurer une détection optimale des mouvements.
Programmez vos lampes pour qu'elles s'allument et s'éteignent, selon les paramètres que vous avez choisis, à n'importe quel moment.
Faites en sorte que vos lampes s'allument progressivement le matin et se tamisent en fin de soirée pour un réveil en douceur et une routine du coucher plus relaxante.
Faites en sorte que vos lampes s'allument automatiquement lorsque vous arrivez à la maison et qu'elles s'éteignent lorsque vous partez.
Choisissez votre combinaison de lampes et de réglages pour les allumer et les éteindre à tout moment.
Compte à rebours en lumière ! Réglez une minuterie pour que vos lampes clignotent ou changent de couleur au bout d'un certain temps.
Il s'agit littéralement d'une mise en scène. Les scénarios sont la combinaison des couleurs et de la luminosité de vos lampes qui créent l'atmosphère (ou l'ambiance) de la pièce.
Créés par des éclairagistes, ces scénarios sont classés en fonction de l'ambiance, de l'occasion (oui, nous avons des scénarios de vacances !) et des émotions qu'ils dégagent.
Animez vos lampes pour simuler des bougies, le cosmos, une exploration sous-marine et bien plus encore !
Ces scénarios s'étendent sur une période de 24 heures et permettent à vos lampes de passer d'un réglage à l'autre tout au long de la journée.
Les lampes Gradient offrent davantage de fonctionnalités. Choisissez parmi les modes Linéaire, Aléatoire et Miroir pour obtenir différents styles d'éclairage.
Observez vos lampes changer d’intensité, clignoter et changer de couleur en synchronisation avec le téléviseur, des films, des jeux ou de la musique.
Le seul système de sécurité pour la maison avec une véritable intégration des lampes, des caméras et des détecteurs.
C'est une sonnette visible et audible. Configurez une sonnette Hue pour faire clignoter vos lampes, émettre une tonalité et vous envoyer une notification instantanée.
Sachez si votre caméra ou votre sonnette a été déclenchée par une personne, un animal, un véhicule ou un colis. Vous pouvez même désactiver les alertes pour certaines situations ou recevoir des notifications push pour les événements importants.
Configurez une automatisation Simuler une présence au sein de votre système de sécurité, afin que vos lampes s'allument et s'éteignent aux heures auxquelles on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un à la maison.
Tous vos appareils Hue fonctionnent parfaitement ensemble, et vous pouvez tous les contrôler avec l'application Hue.
Philips Hue fonctionne avec d'innombrables autres dispositifs, plateformes et assistants pour maison connectée, qui vous facilitent la vie.
Bénéficiez de l'ensemble des fonctionnalités, telles que les automatisations, le plein contrôle, Hue Sync et Hue Secure.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.