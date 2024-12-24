Comprenant un pont Philips Hue Bridge, des lampes et des accessoires connectés, ces kits de démarrage ont tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre système d’éclairage connecté.
17 produits
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
189,99 €
Exclusif
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1 100 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
229,99 €
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100)
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Contrôle intelligent
Pont Hue Bridge inclus
179,99 €
Exclusif
White Ambiance
Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1100 lumens
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
159,99 €
White
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche et chaude
Hue Bridge inclus
Pont Hue Bridge inclus
99,99 €
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Bouton intelligent inclus
189,99 €
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
149,99 €
White Ambiance
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
119,99 €
Value pack
White
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100)
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc doux
Installation simple
Pont Hue Bridge inclus
79,99 €
Value pack
White Ambiance
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Bouton intelligent inclus
129,99 €
White Ambiance
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
129,99 €
Promotion
Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge
Lumière blanche de chaud à froid
Ajoutez jusqu'à 50 lumières
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
159,97 €
127,98 €
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.