Kits de démarrage d'éclairage LED

Kits de démarrage d'éclairage LED connecté

Comprenant un pont Philips Hue Bridge, des lampes et des accessoires connectés, ces kits de démarrage ont tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre système d’éclairage connecté.

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

189,99 €

Exclusif
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1 100 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

229,99 €

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100)

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100)
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Contrôle intelligent
Pont Hue Bridge inclus

179,99 €

Exclusif
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

White Ambiance

Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1100 lumens
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

159,99 €

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

White

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche et chaude
Hue Bridge inclus
Pont Hue Bridge inclus

99,99 €

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Bouton intelligent inclus

189,99 €

Presque épuisé

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

149,99 €

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

White Ambiance

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

119,99 €

Value pack
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100)

White

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100)
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc doux
Installation simple
Pont Hue Bridge inclus

79,99 €

Value pack
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté

White Ambiance

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Bouton intelligent inclus

129,99 €

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

White Ambiance

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

129,99 €

Promotion
Gros plan de l'avant de Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge

Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge
Lumière blanche de chaud à froid
Ajoutez jusqu'à 50 lumières
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires

159,97 €

127,98 €

Guide des kits de démarrage d'éclairage LED connecté

Kits de démarrage à LED et éclairage intelligent

Présentation de l’éclairage connecté

Avant d’installer votre premier kit de démarrage d’éclairage connecté, apprenez à connaître les bases de l’éclairage intelligent et son fonctionnement.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

