Créez votre kit de démarrage
Hue Bridge Pro
Wired video doorbell
Gradient bandes lumineuses
Salle de jeux
Chambre à coucher
Salle à manger
Cour et jardin
Salle de bain
Cuisine
Sécurisez votre maison
Favorisez votre bien-être
Synchronisez lumière, audio et vidéo
Créez votre ambiance personalisée
Vos espaces extérieurs
Qu'est-ce que l'éclairage connecté ?
Applications
Découvrez comment Perifo s'intègre chez vous et ce que vous pouvez en faire.
Apprenez à assembler les pièces de Perifo pour le concevoir vous-même.
Dites-nous ce que vous cherchez, nous trouverons un kit qui vous convient.