Disponible dans différents styles et tailles, notre collection de plafonniers LED connectés vous permet d’agrémenter votre décoration intérieure.
Guide des plafonniers LED connectés
Comment utiliser un plafonnier dans le salon ?
Comment utiliser un plafonnier dans le salon ?
Comment choisir le plafonnier LED d'une chambre ?
Comment choisir le plafonnier LED d'une chambre ?
Comment choisir des plafonniers pour salle de bain ?
Comment choisir des plafonniers pour salle de bain ?
Que sont les plafonniers connectés ?
Que sont les plafonniers connectés ?
Où puis-je mettre un plafonnier LED connecté ?
Où puis-je mettre un plafonnier LED connecté ?
Les plafonniers LED connectés fonctionnent-ils avec des assistants vocaux ?
Les plafonniers LED connectés fonctionnent-ils avec des assistants vocaux ?
En savoir plus sur les plafonniers LED connectés
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.