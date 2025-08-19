Smart home security

Protégez votre habitation avec de la lumière pour un sentiment de protection supplémentaire, que vous soyez à la maison ou ailleurs. Avec Philips Hue, vous bénéficiez non seulement d'une sécurité pour maison connectée, mais aussi d'une sécurité pour maison éclairée.
39 produits
Ventes flash -25%
Hue
Projecteur Philips Hue Secure avec caméra
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080p
Éclairage blanc et coloré
Se branche sur le réseau électrique de la maison
Current price is {currentPrice}
Ventes flash -25%
Hue
Caméra filaire Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support mural inclus
Current price is {currentPrice}
Ventes flash -25%
Hue
Caméra sans fil Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus
Current price is {currentPrice}
Ventes flash -25%
Hue
Caméra sans fil Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus
Current price is {currentPrice}
Ventes flash -25%
Hue
Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatisez votre éclairage
Pile longue durée
Se monte sur les portes et les fenêtres
Current price is {currentPrice}
Pack de 2 caméras sans fil Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
Current price is {currentPrice}
Ventes flash -25%
Hue
Caméra filaire Secure avec support de bureau
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support inclus
Current price is {currentPrice}
Ventes flash -25%
Hue
Caméra filaire Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support mural inclus
Current price is {currentPrice}
Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur une prise
Support mural inclus
Current price is {currentPrice}
Pack de 3 caméras sans fil Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
Current price is {currentPrice}
Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Current price is {currentPrice}
Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Current price is {currentPrice}
Guide de la sécurité pour maison connectée
Qu'est-ce que la sécurité pour maison connectée ?
Qu'est-ce que la sécurité pour maison connectée ?
Comment puis-je sécuriser davantage ma maison connectée ?
Comment puis-je sécuriser davantage ma maison connectée ?
Existe-t-il des caméras de sécurité sans fil ?
Existe-t-il des caméras de sécurité sans fil ?
Qu'est-ce que la surveillance de maison connectée ?
Qu'est-ce que la surveillance de maison connectée ?
Vous ne trouvez pas de réponse à votre question sur la sécurité de maison connectée ?
Vous ne trouvez pas de réponse à votre question sur la sécurité de maison connectée ?
En savoir plus sur la sécurité de maison connectée
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.