Les bases

Les lampes connectées communiquent

Tout ce qui est « connecté » doit pouvoir recevoir des instructions. Les lampes connectées Hue utilisent Zigbee ou Bluetooth pour communiquer, selon que vous disposez ou non d'un Bridge.

Technologie Zigbee avec les lampes connectées

Avec Bridge

Zigbee

Bridge et Bridge Pro sont des ponts connectés qui se connectent à votre routeur pour établir un réseau Zigbee. Une fois que vous avez installé vos lampes, elles communiquent entre elles et avec Bridge.

Chaque lampe joue le rôle de répéteur du signal, ce qui signifie que vous pouvez étendre le réseau en ajoutant des lampes. Il s'agit là d'un réseau maillé.

Voir toutes les fonctionnalités

Pourquoi le Bridge doit-il être branché sur mon routeur ?

Les lampes Hue vont-elles ralentir le Wi-Fi ?

Mes lampes fonctionneront-elles toujours en cas de coupure de connexion Internet ? 

Technologie Bluetooth avec lampes connectées

Sans Bridge

Bluetooth

Si vous ne voulez pas de pont connecté, vous pouvez utiliser le Bluetooth. Dans ce cas, vous vous servez de votre appareil mobile pour communiquer directement avec les lampes.

Lorsque vous (et votre appareil) vous déplacez, le réseau se déplace avec vous. C'est pourquoi il y a une distance limite à respecter entre votre emplacement et celui des lampes.

Comparaison de Bridge et Bluetooth

Si je commence avec Bluetooth, puis-je ajouter Bridge ultérieurement ?

Comment identifier les lampes Hue compatibles avec Bluetooth ?

Bluetooth comparé à Bridge et Bridge Pro

Comparaison des systèmes Hue

Voici les caractéristiques de chaque système : Bluetooth, Bridge ou Bridge Pro.

Bluetooth

En savoir plus sur Bluetooth

Bridge

Acheter un Bridge

Bridge Pro

Acheter un Bridge Pro

Protocole de communication : Comment nos appareils « parlent » entre eux.

Communication Bluetooth
Réseau maillé Zigbee
Réseau maillé Zigbee

Portée : Distance de connectivité

In-room
Full-home
Full-home

Nombre maximal de lampes prises en charge

10
50
150+

Nombre maximal d'accessoires pris en charge

10
12
50+

Puce : Conçue pour des réponses ultrarapides

Hue Engine: ARM M class wireless SOC
Hue Chip: MiPs 24kc based processor
Hue Chip Pro: Quad A35

GPU : Conçu pour l'exécution d'algorithmes complexes et la prise en charge d'applications d'IA.

ARM Mali-G31 MP2

Contrôle avec une application : iOS et Android

Compatibilité : Intégration parfaite de vos lampes dans votre maison connectée

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Commande vocale : Les lampes sont-elles compatibles avec les partenariats de commande vocale ?

Limitations

Contrôle à distance : Avec une connexion Internet

Création d'automatisations : Programmez vos lampes selon vos routines

Limitations

Hue Sync : Synchronisez les lampes avec une télévision, de la musique, des jeux et Hue Secure

Hue MotionAware™ : Utilisez les lampes comme détecteurs de mouvement

Protection du système Sécurité Zigbee

Cryptage AES-128 bits
Cryptage AES-128 bits
Cryptage avancé AES-128 bits utilisant Zigbee Trust Center
Application Philips Hue pour contrôler vos lampes LED connectées

Contrôle via l’application

Contrôle de maison connectée

L'application Hue est votre centre de commande. La configuration guidée prépare votre système : Appuyez pour contrôler instantanément vos lampes, créer des automatisations et bien plus encore.

Explorer l'application
Automatisations

Automatisations

Créez des paramètres récurrents pour vos lampes et votre système de sécurité.

 

 

Synchronisation

Synchronisation

Synchronisez vos lampes avec la télévision, les jeux et la musique.

 

 

Armer (présence)

Centre de sécurité

Obtenez une vue d'ensemble de votre système de sécurité.

 

 

Personnalisation

Comptes

Gérez les autorisations des utilisateurs, l'accès des tiers et plus encore.

 

 

La technologie

Notre éclairage LED

Alliance du style et de l'intelligence. L'ensemble de nos ampoules, lampes et effets lumineux sont pensés et conçus à notre siège social aux Pays-Bas.

 

Chromasync
Chromasync

Chromasync™

Un éclairage de qualité professionnelle pour votre maison avec une correspondance précise des couleurs pour toutes vos lampes connectées. Obtenez des teintes riches et saturées, des pastels doux et des nuances de lumière blanche sans aucune variation de couleur entre les ampoules, les lampes et les luminaires.

 

 

Une lampe de chevet brille d'une lumière connectée blanc doux.

White

Température de couleur : 2 700 K

Une lumière blanche et douce, agréable pour les yeux. 

Une lampe de chevet brille d'une lumière connectée au ton orange chaud.

White ambiance

Température de couleur : 2 200 K à 6 500 K

Toutes les nuances de lumière blanche, de l'orange chaud au bleu froid.

Une lampe de chevet brille d'une lumière connectée au ton rose doux.

White and Color Ambiance

Température de couleur : 2 200 K à 6 500 K 
+16 millions de couleurs 

Toutes les nuances de lumière blanche et la gamme complète de couleurs.

 

 

Un Hue gradient light tube illumine un mur avec une lumière connectée aux tons bleus, roses, violets et jaunes.
Gradient

Gradient

Température de couleur : 2 200 K à 6 500 K +16 millions de couleurs  

Considérées comme des lampes RGBWWIC, c'est-à-dire pouvant afficher plusieurs couleurs de lumière simultanément. 

En quoi les lampes Hue sont-elles différentes ? Les lampes Hue Gradient sont contrôlées par des groupes de LED plutôt qu'individuellement, de sorte que vous obtenez toujours un mélange de couleurs uniforme et progressif.

Le mur d'une chambre est baigné d'une lumière connectée au subtil mélange de tons bleus et roses.

ColorCast™

Notre conception innovante de LED disposées avec précision émet une couleur semblable à nulle autre lumière.

Une ampoule connectée Hue brille d'une lumière réglable blanc chaud.
Réveil

Lumière du jour à spectre complet

Faites entrer la lumière du jour à l'intérieur grâce à la lumière blanche réglable à spectre complet. Profitez de la plus large gamme de tons blancs, des teintes ambrées les plus chaudes de la flamme d'une bougie jusqu'aux blancs éclatants les plus froids du ciel bleu naturel.

Une lampe de chevet Hue Twilight brille d'une lumière blanc chaud à intensité ultra-basse.
gradation profonde

Gradation ultra-basse

Obtenez la veilleuse la plus douce avec une gradation ultra-basse. Diminuez l'intensité de vos lampes à seulement 0,2 % de leur luminosité totale.

Découvrez Hue

Une personne est sur le point d'utiliser un Hue dimmer switch.

Qu'entend-on par éclairage connecté ?

Revenez à l'essentiel avec ce guide pratique sur la technologie d'éclairage connecté.
Une femme tient une grosse ampoule à filament.

Premiers pas

Trouvez les lampes et les accessoires appropriés, en fonction de ce que vous voulez faire.
Un bureau à domicile avec deux lampes Signe Gradient

Caractéristiques

Voici tout ce que vous pouvez faire avec Hue.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

