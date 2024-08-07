Que vous souhaitiez enrichir votre système d'éclairage connecté ou en créer un à partir de zéro, vous pouvez opter pour ces bundles Philips Hue soigneusement sélectionnées, qui comprennent le Philips Hue Bridge, pour vous apporter un éclairage LED connecté n'importe où dans votre domicile.
78 produits
Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6
Durée de vie de ±10 ans
Gradation instantanée sans fil
Compatible Bluetooth et Hue Bridge
Lumière blanche et couleur
319,98 €
Promotion
Pack : lampadaire Gradient Signe + Hue Bridge
Mélange la lumière blanche et colorée
Illumine le mur de lumière
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
389,98 €
311,98 €
Pack : GU10 white ambiance pack de 6
Durée de vie ±10 ans
Gradation instantanée sans fil
Compatible Bluetooth et Hue Bridge
Lumière blanche froide à chaude
139,98 €
Pack de 2 caméras sans fil Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
359,98 €
Pack de 3 caméras sans fil Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
539,97 €
Pack : Prise intelligente pack de 3
Hue Bridge activé
Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
104,97 €
Pack : Gradient Lightstrip + extension
Diffuse plusieurs couleurs de lumière simultanément
Bloc d’alimentation fourni
Commande via Bluetooth ou Bridge
Bande lumineuse de base de 2 mètres + 1 mètre d'extension
224,98 €
Promotion
Pack : spots Lily + détecteur extérieur
Lumière blanche et colorée
Spots orientables
Déclencher les lampes grâce au mouvement
409,98 €
368,98 €
Pack : Dimmer switch pack de 3
Installation sans fil
Gradation en douceur
Alimentée par batterie
Installez-le où vous le souhaitez
65,97 €
Pack de 2 caméras sans fil Hue Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus
359,98 €
Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur une prise
Support mural inclus
299,98 €
Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
449,97 €
Guide des packs d'éclairage connectés
Existe-t-il des bundles avec le Philips Hue Bridge ?
Quels éléments sont inclus dans un pack d'éclairage ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.