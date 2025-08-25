Aide

Ce dont vous avez besoin pour Philips Hue

Si vous vous demandez comment faire réagir vos lampes à la musique ou comment mettre en place un système de sécurité avec des lampes, nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir. 

Je veux...

Obtenir un contrôle connecté et pratique

Obtenir des effets de lumière sympas

Obtenir un éclairage extérieur

Mettre en place un système de sécurité

Configurer un éclairage pour m'endormir et me réveiller

Synchroniser les lampes avec la télévision

Synchroniser les lampes avec la musique

Synchroniser les lampes avec le PC

Commande pratique Philips Hue

Je veux...

Obtenir un contrôle connecté et pratique

Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez automatiser vos lampes, utiliser des détecteurs de mouvement et des interrupteurs, et contrôler vos lampes depuis n'importe où à l'aide de l'application.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- N'importe quelle lampe Philips Hue
- Application Hue
- Hue MotionAware™
- Philips Hue dimmer switch (facultatif)

Puis-je obtenir cette configuration sans Bridge ou Bridge Pro ?

Nos recommandations…

Nouveau
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro
Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€89,99

Momentanément en rupture de stock

Ventes flash -25%
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

€59,99

Ventes flash -25%
Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue
Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

€44,99

Ventes flash -25%
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€21,99

Ventes flash -25%
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€49,99

Ventes flash -25%
Bouton connecté

Hue

Bouton connecté
Contrôlez l’éclairage en un clic
Ajustez la lumière en fonction du moment de la journée
Fonctionnalité personnalisée
Montage flexible et sans fil

€21,99

Effets de lumière originaux Philips Hue

Je veux...

Obtenir des effets de lumière sympas

Faites ressembler votre maison à une publication Instagram. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez définir des scénarios, animer vos lumières et utiliser des effets.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue White and color ambiance
- Application Hue
- Philips Hue dimmer switch ou Tap dial switch (facultatif)

Puis-je obtenir des effets de lumière sympas sans Bridge ?

Nos recommandations…

Ventes flash -25%
Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10
Éclairage blanc et coloré
Contrôle intelligent
Contrôle avec l’application ou la voix*
Hue Bridge inclus

€179,99

Momentanément en rupture de stock

Ventes flash -25%
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100)

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100)
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Contrôle intelligent
Pont Hue Bridge inclus

€179,99

Ventes flash -25%
Guirlandes lumineuses Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirlandes lumineuses Festavia
Créez un gradient de couleur
250 LED couleur connectées
Cordon de 20 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure

€219,99

Ventes flash -25%
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€159,99

Ventes flash -25%
Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe
Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€349,99

Éclairage extérieur Philips Hue

Je veux...

Obtenir un éclairage extérieur

Faites briller votre jardin, votre véranda ou votre terrasse. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez installer des lampes connectées à l'extérieur de votre maison, que vous les branchiez au réseau électrique ou que vous utilisiez de la basse tension pour les placer n'importe où dans votre espace.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes d'extérieur Philips Hue
- Application Hue

Puis-je obtenir un éclairage extérieur sans Bridge ?

Nos recommandations…

Ventes flash -25%
Spot extérieur Lily

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€349,99

Ventes flash -25%
Spot extérieur Lily XL

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily XL
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€159,99

Ventes flash -25%
Lightstrip extérieur 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip extérieur 2 mètres
1 x 2 mètres lightstrip
Éclairage blanc et coloré
Bloc d'alimentation fourni
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€139,99

Ventes flash -25%
Applique murale extérieure Resonate

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Resonate
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€159,99

Ventes flash -25%
Borne d’éclairage extérieure Calla

Hue White and Color Ambiance

Borne d’éclairage extérieure Calla
Basse tension
Finition noire mate
105 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

€129,99

Article presque épuisé

Ventes flash -25%
Applique murale extérieure Appear

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Appear
LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€159,99

Ventes flash -25%
Applique murale extérieure Impress (basse tension)

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Impress (basse tension)
Basse tension
Finition noire mate
240 x 120 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

€159,99

Article presque épuisé

Système de sécurité Philips Hue

Je veux...

Mettre en place un système de sécurité

Adoptez un système de sécurité pour l'ensemble de votre maison. Avec cette configuration, vous pourrez surveiller votre maison en temps réel à l'aide de caméras et de capteurs de sécurité connectés.

Ce que vous pouvez utiliser
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue
- Caméras Hue Secure
- Capteurs de contact Hue Secure
- Hue MotionAware™

Comment créer une configuration Philips Hue Secure ?

Nos recommandations…

Ventes flash -25%
Kit de démarrage Secure avec capteurs de contact

Hue

Kit de démarrage Secure avec capteurs de contact
Jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Capteurs de contact inclus
Bridge inclus

€299,99

€179,99

Ventes flash -25%
Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue
Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

€44,99

Ventes flash -25%
Kit de démarrage Secure avec caméra

Hue

Kit de démarrage Secure avec caméra
Jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Caméra et capteurs inclus
Bridge inclus

€349,99

Article presque épuisé

Ventes flash -25%
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatisez votre éclairage
Pile longue durée
Se monte sur les portes et les fenêtres

€69,99

Ventes flash -25%
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

€59,99

Ventes flash -25%
Projecteur Philips Hue Secure avec caméra

Hue

Projecteur Philips Hue Secure avec caméra
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080p
Éclairage blanc et coloré
Se branche sur le réseau électrique de la maison

€309,99

Ventes flash -25%
Caméra filaire Secure avec support de bureau

Hue

Caméra filaire Secure avec support de bureau
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support inclus

€169,99

Éclairage Philips Hue pour s'endormir et se réveiller

Je veux...

Configurer un éclairage pour m'endormir et me réveiller

Un éclairage connecté pour un meilleur bien-être. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez créer des automatisations de réveil et de coucher et utiliser le scénario lumière naturelle.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue White ambiance ou White and color ambiance
- Application Hue

Puis-je bénéficier d'un éclairage pour s'endormir et se réveiller sans Bridge ?

Nos recommandations…

Ventes flash -25%
Sphérique - Ampoule connectée E14

Hue White and Color Ambiance

Sphérique - Ampoule connectée E14
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€64,99

Ventes flash -25%
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Bouton intelligent inclus

€149,99

Ventes flash -25%
Éclairage portable Go

Hue White and Color Ambiance

Éclairage portable Go
LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€89,99

Ventes flash -25%
Lampe à poser Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampe à poser Gradient Signe
Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€239,99

Synchronisation des lampes Philips Hue avec le téléviseur

Je veux...

Synchroniser les lampes avec la télévision

Vous vous demandez peut-être ce qu'un tel système peut vous apporter, mais faites-nous confiance, vous allez l'adorer. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez synchroniser vos lampes avec des émissions de télévision, des films ou des jeux sur console. 

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue White and color ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box ou l'application Philips Hue Sync TV*
- Application Hue

*La sync box peut être utilisée avec n'importe quel téléviseur utilisant des appareils connectés via HDMI, tels qu'un décodeur, un appareil de streaming ou une console de jeu. L'application Sync TV est compatible avec certains téléviseurs Samsung et LG.

Puis-je synchroniser les lampes avec mon téléviseur sans Bridge ?

Nos recommandations…

Ventes flash -25%
Hue Play gradient lightstrip pour PC

LIGHTSTRIPS

Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus

€199,99

Ventes flash -25%
Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces
Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box

€219,99

Synchronisation des lampes Philips Hue avec la musique

Je veux...

Synchroniser les lampes avec la musique

Faites bouger vos lumières en rythme. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez synchroniser vos lampes avec de la musique.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue White and color ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box (facultatif)*
- Application Hue

*Si vous disposez d'un compte Spotify, vous pouvez synchroniser de la musique directement depuis l'application Philips Hue. Pour synchroniser de la musique via un autre service, vous pouvez utiliser la Philips Hue Play HDMI sync box. 

Puis-je synchroniser les lampes avec ma musique sans Bridge ?

Nos recommandations…

Ventes flash -25%
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100)

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100)
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Contrôle intelligent

€139,99

Ventes flash -25%
Éclairage portable Go

Hue White and Color Ambiance

Éclairage portable Go
LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€89,99

Ventes flash -25%
Lampe à poser portable Hue Go

Hue White and Color Ambiance

Lampe à poser portable Hue Go
Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur
Contrôle via le Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€159,99

Ventes flash -25%
Lampe à poser Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampe à poser Gradient Signe
Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€219,99

Ventes flash -25%
Guirlandes lumineuses Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirlandes lumineuses Festavia
Créez un gradient de couleur
100 LED couleur connectées
Cordon de 8 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure

€119,99

Ventes flash -25%
Guirlandes lumineuses Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirlandes lumineuses Festavia
Créez un gradient de couleur
250 LED couleur connectées
Cordon de 20 mètres
Utilisation intérieure ou extérieure

€219,99

Synchronisation des lampes Philips Hue avec le PC

Je veux...

Synchroniser les lampes avec le PC

Les joueurs apprécient. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez synchroniser vos lampes avec n'importe quel contenu sur votre écran d'ordinateur.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue White and color ambiance
- Application Philips Hue Sync desktop
- Application Hue

Puis-je synchroniser les lampes avec mon PC sans Bridge ?

Nos recommandations…

Ventes flash -25%
Hue Play gradient lightstrip pour PC

LIGHTSTRIPS

Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus

€199,99

Ventes flash -25%
Hue Play gradient lightstrip pour PC

LIGHTSTRIPS

Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour les moniteurs de 32 à 34"
Inclut l’alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un Hue Bridge

€169,99

Ventes flash -25%
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€159,99

Ventes flash -25%
Hue Play pack x1

Hue White and Color Ambiance

Hue Play pack x1
Pack x1
LED intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€79,99

Questions et réponses

Pourquoi certaines configurations nécessitent-elles un Philips Hue Bridge ?

Que faire de mes interrupteurs habituels ?

Que se passe-t-il si quelqu'un éteint l'interrupteur ? 

Puis-je commencer avec Bluetooth et ajouter un Bridge plus tard ?

Qu’en est-il de mes éclairages qui intègrent des lampes non connectées ? 

Dois-je toujours utiliser l'application pour contrôler mes lampes ?

Quelle est la différence entre un pont connecté et un Bridge ?

Par où commencer dans ma maison ?

Ai-je besoin de connaissances techniques pour utiliser des lampes connectées ?

Que se passe-t-il si j'ai un variateur physique au lieu d'un interrupteur ?

Fonctionnement

Fonctionnement

Plongez dans les rouages de Philips Hue.

Explorer
Application

Application

Découvrez ce que vous pouvez faire avec notre application primée.

Explorer

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

