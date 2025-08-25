Si vous vous demandez comment faire réagir vos lampes à la musique ou comment mettre en place un système de sécurité avec des lampes, nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir.
Ce dont vous avez besoin pour Philips Hue
Je veux...
Obtenir un contrôle connecté et pratique
Obtenir des effets de lumière sympas
Obtenir un éclairage extérieur
Mettre en place un système de sécurité
Configurer un éclairage pour m'endormir et me réveiller
Synchroniser les lampes avec la télévision
Synchroniser les lampes avec la musique
Synchroniser les lampes avec le PC
Obtenir un contrôle connecté et pratique
Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez automatiser vos lampes, utiliser des détecteurs de mouvement et des interrupteurs, et contrôler vos lampes depuis n'importe où à l'aide de l'application.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- N'importe quelle lampe Philips Hue
- Application Hue
- Hue MotionAware™
- Philips Hue dimmer switch (facultatif)
Puis-je obtenir cette configuration sans Bridge ou Bridge Pro ?
Nos recommandations…
Hue
Hue Bridge Pro
€89,99
Hue
Hue Bridge
€59,99
Hue
Détecteur de mouvement Hue
€44,99
Hue
Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
€21,99
Hue
Tap dial switch
€49,99
Hue
Bouton connecté
€21,99
Je veux...
Obtenir des effets de lumière sympas
Faites ressembler votre maison à une publication Instagram. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez définir des scénarios, animer vos lumières et utiliser des effets.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue White and color ambiance
- Application Hue
- Philips Hue dimmer switch ou Tap dial switch (facultatif)
Puis-je obtenir des effets de lumière sympas sans Bridge ?
Nos recommandations…
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10
€179,99
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100)
€179,99
Hue White and Color Ambiance
Guirlandes lumineuses Festavia
€219,99
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
€159,99
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
€349,99
Je veux...
Obtenir un éclairage extérieur
Faites briller votre jardin, votre véranda ou votre terrasse. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez installer des lampes connectées à l'extérieur de votre maison, que vous les branchiez au réseau électrique ou que vous utilisiez de la basse tension pour les placer n'importe où dans votre espace.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes d'extérieur Philips Hue
- Application Hue
Puis-je obtenir un éclairage extérieur sans Bridge ?
Nos recommandations…
Hue White and Color Ambiance
Spot extérieur Lily
€349,99
Hue White and Color Ambiance
Spot extérieur Lily XL
€159,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip extérieur 2 mètres
€139,99
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Resonate
€159,99
Hue White and Color Ambiance
Borne d’éclairage extérieure Calla
€129,99
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Appear
€159,99
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Impress (basse tension)
€159,99
Je veux...
Mettre en place un système de sécurité
Adoptez un système de sécurité pour l'ensemble de votre maison. Avec cette configuration, vous pourrez surveiller votre maison en temps réel à l'aide de caméras et de capteurs de sécurité connectés.
Ce que vous pouvez utiliser
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue
- Caméras Hue Secure
- Capteurs de contact Hue Secure
- Hue MotionAware™
Comment créer une configuration Philips Hue Secure ?
Nos recommandations…
Hue
Kit de démarrage Secure avec capteurs de contact
€299,99
€179,99
Hue
Détecteur de mouvement Hue
€44,99
Hue
Kit de démarrage Secure avec caméra
€349,99
Hue
Capteur de contact Secure
€69,99
Hue
Hue Bridge
€59,99
Hue
Projecteur Philips Hue Secure avec caméra
€309,99
Hue
Caméra filaire Secure avec support de bureau
€169,99
Je veux...
Configurer un éclairage pour m'endormir et me réveiller
Un éclairage connecté pour un meilleur bien-être. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez créer des automatisations de réveil et de coucher et utiliser le scénario lumière naturelle.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue White ambiance ou White and color ambiance
- Application Hue
Puis-je bénéficier d'un éclairage pour s'endormir et se réveiller sans Bridge ?
Nos recommandations…
Hue White and Color Ambiance
Sphérique - Ampoule connectée E14
€64,99
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
€149,99
Hue White and Color Ambiance
Éclairage portable Go
€89,99
Hue White and Color Ambiance
Lampe à poser Gradient Signe
€239,99
Je veux...
Synchroniser les lampes avec la télévision
Vous vous demandez peut-être ce qu'un tel système peut vous apporter, mais faites-nous confiance, vous allez l'adorer. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez synchroniser vos lampes avec des émissions de télévision, des films ou des jeux sur console.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue White and color ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box ou l'application Philips Hue Sync TV*
- Application Hue
*La sync box peut être utilisée avec n'importe quel téléviseur utilisant des appareils connectés via HDMI, tels qu'un décodeur, un appareil de streaming ou une console de jeu. L'application Sync TV est compatible avec certains téléviseurs Samsung et LG.
Puis-je synchroniser les lampes avec mon téléviseur sans Bridge ?
Nos recommandations…
LIGHTSTRIPS
Hue Play gradient lightstrip pour PC
€199,99
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Hue Play gradient 65 pouces
€219,99
Je veux...
Synchroniser les lampes avec la musique
Faites bouger vos lumières en rythme. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez synchroniser vos lampes avec de la musique.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue White and color ambiance
- Philips Hue Play HDMI sync box (facultatif)*
- Application Hue
*Si vous disposez d'un compte Spotify, vous pouvez synchroniser de la musique directement depuis l'application Philips Hue. Pour synchroniser de la musique via un autre service, vous pouvez utiliser la Philips Hue Play HDMI sync box.
Puis-je synchroniser les lampes avec ma musique sans Bridge ?
Nos recommandations…
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100)
€139,99
Hue White and Color Ambiance
Éclairage portable Go
€89,99
Hue White and Color Ambiance
Lampe à poser portable Hue Go
€159,99
Hue White and Color Ambiance
Lampe à poser Gradient Signe
€219,99
Hue White and Color Ambiance
Guirlandes lumineuses Festavia
€119,99
Hue White and Color Ambiance
Guirlandes lumineuses Festavia
€219,99
Je veux...
Synchroniser les lampes avec le PC
Les joueurs apprécient. Avec cette configuration d'éclairage connecté, vous pourrez synchroniser vos lampes avec n'importe quel contenu sur votre écran d'ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue White and color ambiance
- Application Philips Hue Sync desktop
- Application Hue
Puis-je synchroniser les lampes avec mon PC sans Bridge ?
Nos recommandations…
LIGHTSTRIPS
Hue Play gradient lightstrip pour PC
€199,99
LIGHTSTRIPS
Hue Play gradient lightstrip pour PC
€169,99
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
€159,99
Hue White and Color Ambiance
Hue Play pack x1
€79,99
Questions et réponses
Pourquoi certaines configurations nécessitent-elles un Philips Hue Bridge ?
Pourquoi certaines configurations nécessitent-elles un Philips Hue Bridge ?
Que faire de mes interrupteurs habituels ?
Que faire de mes interrupteurs habituels ?
Que se passe-t-il si quelqu'un éteint l'interrupteur ?
Que se passe-t-il si quelqu'un éteint l'interrupteur ?
Puis-je commencer avec Bluetooth et ajouter un Bridge plus tard ?
Puis-je commencer avec Bluetooth et ajouter un Bridge plus tard ?
Qu’en est-il de mes éclairages qui intègrent des lampes non connectées ?
Qu’en est-il de mes éclairages qui intègrent des lampes non connectées ?
Dois-je toujours utiliser l'application pour contrôler mes lampes ?
Dois-je toujours utiliser l'application pour contrôler mes lampes ?
Quelle est la différence entre un pont connecté et un Bridge ?
Quelle est la différence entre un pont connecté et un Bridge ?
Par où commencer dans ma maison ?
Par où commencer dans ma maison ?
Ai-je besoin de connaissances techniques pour utiliser des lampes connectées ?
Ai-je besoin de connaissances techniques pour utiliser des lampes connectées ?
Que se passe-t-il si j'ai un variateur physique au lieu d'un interrupteur ?
Que se passe-t-il si j'ai un variateur physique au lieu d'un interrupteur ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.