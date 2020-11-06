Notre objectif est d'offrir aux visiteurs de notre site Web des informations aussi pertinentes que possible. Nous nous efforçons donc d'adapter autant que possible notre site à chaque visiteur. Nous ne faisons pas uniquement cela via le contenu de notre site Web, mais également via les publicités affichées.
Afin de mettre en place ces adaptations, nous essayons d'obtenir un tableau de vos intérêts potentiels en nous basant sur les sites Web Signify que vous avez visités afin de développer un profil segmenté. En fonction de ces intérêts, nous adaptons par la suite le contenu et les publicités sur notre site Web pour divers groupes de clients. Par exemple, en fonction de vos habitudes de navigation, vous avez des intérêts similaires à la catégorie « hommes de 30 à 45 ans, mariés avec des enfants et intéressés par le football ». Ce groupe aura, naturellement, des publicités différentes de celles affichées pour la catégorie « femme de 20 à 30 ans, célibataire et intéressée par les voyages ».
Les tiers qui activent des cookies via notre site Web peuvent également essayer de savoir, de la même manière, quels sont vos intérêts. Auquel cas, les informations relatives au site Web que vous visitez peuvent être associées à des informations issues de précédentes visites sur des sites Web autres que le nôtre.
Même si ces cookies ne sont pas utilisés, des publicités s'afficheront sur notre site. Mais ces publicités ne seront pas adaptées à vos intérêts personnels.
Ces cookies permettent :
- aux sites Web d'enregistrer votre visite et, par conséquent, d'évaluer vos intérêts
- de vérifier si vous avez cliqué sur une publicité
- de transmettre les informations relatives à vos habitudes de navigation à d'autres sites Web
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