Guidez le chemin à travers votre espace extérieur et créez une ambiance pour toute occasion avec une belle et puissante lumière connectée.
Guide des luminaires extérieurs à LED connectés
Que sont les lanternes murales d'extérieur ?
Que sont les lanternes murales d'extérieur ?
Comment utiliser l’éclairage extérieur pour la décoration ?
Comment utiliser l’éclairage extérieur pour la décoration ?
Qu'est-ce qu'une borne lumineuse ?
Qu'est-ce qu'une borne lumineuse ?
Que sont les éclairages extérieurs connectés ?
Que sont les éclairages extérieurs connectés ?
Puis-je utiliser des luminaires extérieurs à LED connectés avec des détecteurs de mouvements ?
Puis-je utiliser des luminaires extérieurs à LED connectés avec des détecteurs de mouvements ?
Comment planifier un éclairage de jardin connecté ?
Comment planifier un éclairage de jardin connecté ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.