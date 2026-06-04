Application Hue

Contrôlez tous vos éclairages Philips Hue, que vous utilisiez le Bluetooth ou un Hue Bridge. L'application principale du système Philips Hue vous permet d'allumer et d'éteindre vos lumières, de créer des automatisations et des minuteries, de synchroniser vos éclairages avec votre TV et votre musique, de contrôler votre système de sécurité connectée pour la maison et même d'améliorer votre système Bluetooth en ajoutant un Hue Bridge.