Nos applications d'éclairage connecté sont téléchargeables gratuitement, faciles à utiliser et offrent toutes les fonctionnalités que vous aimez dans le système Philips Hue.
Contrôlez les luminaires avec votre téléphone
Applications Philips Hue officielles
Application Hue
Contrôlez tous vos éclairages Philips Hue, que vous utilisiez le Bluetooth ou un Hue Bridge. L'application principale du système Philips Hue vous permet d'allumer et d'éteindre vos lumières, de créer des automatisations et des minuteries, de synchroniser vos éclairages avec votre TV et votre musique, de contrôler votre système de sécurité connectée pour la maison et même d'améliorer votre système Bluetooth en ajoutant un Hue Bridge.
Application de bureau Hue Sync
L'application de bureau Hue Sync a été spécialement conçue pour les ordinateurs. Très appréciée des joueurs, cette application synchronise vos éclairages Hue Philips compatibles avec la couleur à vos jeux sur votre écran d'ordinateur.
Hue Sync est disponible uniquement en téléchargement sur votre ordinateur
Application Hue Sync TV
Utilisez l’application Hue Sync TV pour synchroniser l’éclairage de votre home cinéma avec tout ce que vous regardez. Disponible sur les téléviseurs Samsung 2022 ou plus récents¹.
1. Disponible sur les modèles de téléviseurs QLED 2022 ou plus récents, dans la gamme Q60 et au-delà (la série Q700 sera bientôt prise en charge). Si votre téléviseur est compatible avec l’application Hue Sync TV, vous trouverez celle-ci en faisant une recherche dans les applications. Vous pouvez également consulter la fiche technique du modèle de votre téléviseur sur www.samsung.com.