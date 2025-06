Des scénarios d'éclairage d'ambiance conçus par des professionnels et prêts à l'emploi sont à portée de main dans l'application Philips Hue. Parcourez la galerie de scénarios par ambiance (Cosy et Ambiance festive, par exemple) ou concevez votre propre scénario personnalisé avec la couleur de votre choix. Vous souhaitez partager votre scénario préféré ? Avec un Philips Hue Bridge, c'est possible.