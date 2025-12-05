크리스마스 스마트 조명 행사 혜택을 통해 집 안팎을 장식하고, 축하하고, 휴식을 취하고, 차분함을 즐겨 보세요.
- 5만원 이상 무료 배송
- 14일 이내 무료 반품
믹스앤매치 할인
홀리데이 세일 라인업에서 두 개 이상의 품목을 구매하고 30% 할인 을 받으세요.
할인은 결제 시 전체 세일 품목에 적용됩니다.
Hue
Bridge Pro
현재 가격은 ￦189,000
Hue
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
현재 가격은 ￦590,000
White and color ambiance
Gradient lightstrip 2미터
현재 가격은 ￦295,000
White and color ambiance
Festavia String 라이트
현재 가격은 ￦346,500
White and color ambiance
Gradient lightstrip 연장 1미터
현재 가격은 ￦110,000
White and color ambiance
Hue Go 포터블 테이블 램프
현재 가격은 ￦252,000
White and color ambiance
Flourish 테이블 조명
현재 가격은 ￦228,000
White and color ambiance
Hue Play 월 워셔
현재 가격은 ￦329,000
White and color ambiance
GU10 - 스마트 스포트라이트
현재 가격은 ￦86,900
White and color ambiance
Signe gradient 테이블 램프
현재 가격은 ￦339,900
White and color ambiance
Hue Play 월 워셔
현재 가격은 ￦329,000
수면 및 깨우기 조명
트와일라이트 수면 및 기상 조명 화이트
현재 가격은 ￦450,000
Hue와 함께 연말연시를 보내세요!
축제 시즌을 즐기며 휴식을 취하고 마음의 평화를 얻으세요.
당신의 방식으로 축하하세요
가족 저녁 식사, 축제 파티 또는 그저 좀 더 차분한 분위기 - 올해 이 시기를 어떻게 즐기고 싶든, 스마트 조명으로 원하는 만큼 즐겁거나 느긋한 계획을 세울 수 있습니다! Hue 앱을 사용하여 다채로운 파티 분위기를 조성하거나 LED 크리스마스 조명을 음악에 맞춰 동기화할 수도 있습니다. 휴식을 취하고 싶으신가요? 저녁 식사 후나 파티 후에 편안한 빛으로 축제 피로를 풀어보세요.
조명으로 장식
Hue 스마트 조명으로 세련되게 연말연시를 보내고 크리스마스 장식의 품격을 높여 보세요! 아늑한 크리스마스 분위기의 코너 공간, 가족 및 친구들과 함께 식사할 수 있는 우아한 공간, 심지어 야외 크리스마스 조명으로 윈터 원더랜드를 만들어 보세요! 집 안팎 어디에서나 모든 순간을 더욱 특별하고 축제처럼 만들어 보세요!
안심하고 외출
가족을 방문하든, 쇼핑을 하든, 준비를 잠시 멈추고 나만의 시간을 가지든, Hue의 스마트 조명이라면 안심하고 외출할 수 있습니다. 타이머와 자동화를 설정해 집에 있는 것처럼 보이게 하세요. Hue 앱을 사용하여 어디서든 조명을 제어할 수 있습니다!
홀리데이 조명 세일에 대한 모든 것
홀리데이 스마트 조명 세일이란 무엇인가요?
홀리데이 스마트 조명 세일이란 무엇인가요?
홀리데이 스마트 조명 세일에는 무엇이 포함되나요?
홀리데이 스마트 조명 세일에는 무엇이 포함되나요?
축제 시즌에 홀리데이 조명을 어떻게 활용할 수 있나요?
축제 시즌에 홀리데이 조명을 어떻게 활용할 수 있나요?
이용 약관
- 이 프로모션은 2025년 12월 8일부터 12월 22일까지 유효합니다.
- 홀리데이 세일 상품 중에서 두 개 이상의 상품을 선택하면 전체 세일 품목에서 30% 할인을 받으실 수 있습니다. 장바구니에 담긴 세일 품목이 아닌 품목에는 할인이 적용되지 않습니다.
- 할인은 결제 시 홀리데이 세일 품목에 자동으로 적용됩니다.
- 할인은 2025년 홀리데이 세일 프로모션에 포함된 제품에만 적용됩니다.
- 주문 품목 중 일부 반품 시 해당되는 경우, 환불 금액에서 비례하는 할인 금액이 공제됩니다.
- 본 프로모션은 재고 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이 프로모션은 Hue 매장의 다른 혜택과 중복으로 사용할 수 없습니다.
- 본 프로모션에서는 가격 및/또는 제품 변경은 물론 철자, 인쇄 및 조판 오류가 생길 수 있습니다.
- 프로모터는 Signify Korea입니다. Signify는 언제든지 프로모션을 취소하거나 본 이용 약관을 다시 게시하여 수정할 권리를 보유합니다.