지원
Philips Hue 홀리데이 조명과 트리 조명과 함께, 빨간색과 흰색의 스마트한 빛으로 공간을 채운 거실에서 연말연시를 축하하는 커플.

홀리데이 조명 세일   30% 할인

크리스마스 스마트 조명 행사 혜택을 통해 집 안팎을 장식하고, 축하하고, 휴식을 취하고, 차분함을 즐겨 보세요.

  • 5만원 이상 무료 배송
  • 14일 이내 무료 반품

믹스앤매치 할인

홀리데이 세일 라인업에서 두 개 이상의 품목을 구매하고 30% 할인 을 받으세요.
할인은 결제 시 전체 세일 품목에 적용됩니다.

연말 세일
Bridge Pro 전면 클로즈업

Hue

Bridge Pro

150개 이상의 조명, 50개 이상의 액세서리 지원
Hue Sync, MotionAware™ 활성화
집안 전체 제어 가능
Zigbee Trust Center를 통한 고급 암호화
연말 세일
Philips Hue Play HDMI sync box 8K 전면 클로즈업

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

8K 60Hz 및 4K 120Hz에서 TV 콘텐츠와 조명을 동기화
HDMI 2.1 인증
화면의 내용과 1:1 색상 동기화 생성
Philips Hue 조명을 최대 10개까지 연결
연말 세일
Gradient lightstrip 2미터 전면 클로즈업

White and color ambiance

Gradient lightstrip 2미터

LED 내장
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
연말 세일
Festavia String 라이트 전면 클로즈업

White and color ambiance

Festavia String 라이트

색상 그라데이션 만들기
250개의 스마트 컬러 LED
20m 코드
옥내 및 옥외 사용
연말 세일
Gradient lightstrip 연장 1미터 전면 클로즈업

White and color ambiance

Gradient lightstrip 연장 1미터

LED 내장
그라디언트 라이트스트립 베이스킷이 요구됩니다
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 것을 모색
연말 세일
Hue Go 포터블 테이블 램프 전면 클로즈업

White and color ambiance

Hue Go 포터블 테이블 램프

실내 및 실외에서 작동
Bluetooth로 컨트롤
앱 또는 음성으로 컨트롤
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
연말 세일
Flourish 테이블 조명 전면 클로즈업

White and color ambiance

Flourish 테이블 조명

E26 LED 전구 포함
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
연말 세일
Hue Play 월 워셔 전면 클로즈업

White and color ambiance

Hue Play 월 워셔

ColorCast 기술
1035 루멘
높이 x 너비: 15.7 x 9.1cm
매트 블랙
연말 세일
GU10 - 스마트 스포트라이트 전면 클로즈업

White and color ambiance

GU10 - 스마트 스포트라이트

화이트 앤 컬러 라이트
최대 400루멘
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
연말 세일
Signe gradient 테이블 램프 전면 클로즈업

White and color ambiance

Signe gradient 테이블 램프

블랙
앱을 통한 Bluetooth 제어
앱 또는 음성으로 컨트롤*
Hue Bridge를 추가하여 더 많은 기능을 즐기세요
연말 세일
Hue Play 월 워셔 전면 클로즈업

White and color ambiance

Hue Play 월 워셔

ColorCast 기술
1035 루멘
높이 x 너비: 15.7 x 9.1cm
매트 화이트
연말 세일
트와일라이트 수면 및 기상 조명 화이트 전면 클로즈업

수면 및 깨우기 조명

트와일라이트 수면 및 기상 조명 화이트

ColorCast 기술
이중 광원
원터치 수면 자동화
매우 낮은 조광
1-12 / 12

Hue와 함께 연말연시를 보내세요!

축제 시즌을 즐기며 휴식을 취하고 마음의 평화를 얻으세요.

필립스 휴 트리 크리스마스 조명으로 장식된 크리스마스 트리가 거실을 따뜻한 톤의 스마트한 빛으로 채웁니다.

당신의 방식으로 축하하세요

가족 저녁 식사, 축제 파티 또는 그저 좀 더 차분한 분위기 - 올해 이 시기를 어떻게 즐기고 싶든, 스마트 조명으로 원하는 만큼 즐겁거나 느긋한 계획을 세울 수 있습니다! Hue 앱을 사용하여 다채로운 파티 분위기를 조성하거나 LED 크리스마스 조명을 음악에 맞춰 동기화할 수도 있습니다. 휴식을 취하고 싶으신가요? 저녁 식사 후나 파티 후에 편안한 빛으로 축제 피로를 풀어보세요.
Philips Hue의 홀리데이 조명과 트리용 크리스마스 조명으로 거실과 크리스마스 트리를 장식하는 커플.

조명으로 장식

Hue 스마트 조명으로 세련되게 연말연시를 보내고 크리스마스 장식의 품격을 높여 보세요! 아늑한 크리스마스 분위기의 코너 공간, 가족 및 친구들과 함께 식사할 수 있는 우아한 공간, 심지어 야외 크리스마스 조명으로 윈터 원더랜드를 만들어 보세요! 집 안팎 어디에서나 모든 순간을 더욱 특별하고 축제처럼 만들어 보세요!
집 외부는 Philips Hue 야외 크리스마스 조명으로 밝혀져 있으며, 스마트 조명의 따뜻한 톤으로 입구를 밝힙니다.

안심하고 외출

가족을 방문하든, 쇼핑을 하든, 준비를 잠시 멈추고 나만의 시간을 가지든, Hue의 스마트 조명이라면 안심하고 외출할 수 있습니다. 타이머와 자동화를 설정해 집에 있는 것처럼 보이게 하세요. Hue 앱을 사용하여 어디서든 조명을 제어할 수 있습니다!

홀리데이 조명 세일에 대한 모든 것

이용 약관

  • 이 프로모션은 2025년 12월 8일부터 12월 22일까지 유효합니다.
  • 홀리데이 세일 상품 중에서 두 개 이상의 상품을 선택하면 전체 세일 품목에서 30% 할인을 받으실 수 있습니다. 장바구니에 담긴 세일 품목이 아닌 품목에는 할인이 적용되지 않습니다.
  • 할인은 결제 시 홀리데이 세일 품목에 자동으로 적용됩니다.
  • 할인은 2025년 홀리데이 세일 프로모션에 포함된 제품에만 적용됩니다.
  • 주문 품목 중 일부 반품 시 해당되는 경우, 환불 금액에서 비례하는 할인 금액이 공제됩니다. 
  • 본 프로모션은 재고 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
  • 이 프로모션은 Hue 매장의 다른 혜택과 중복으로 사용할 수 없습니다.
  • 본 프로모션에서는 가격 및/또는 제품 변경은 물론 철자, 인쇄 및 조판 오류가 생길 수 있습니다.
  • 프로모터는 Signify Korea입니다. Signify는 언제든지 프로모션을 취소하거나 본 이용 약관을 다시 게시하여 수정할 권리를 보유합니다.
