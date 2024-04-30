이것은 단순한 스마트 홈 보안이 아니라 조명이 있는 홈 보안입니다. 카메라, 접촉 센서, 조명이 함께 작동하여 집을 안전하게 보호합니다.
스마트 홈 보안
보안 카메라
항상 집 안을 지켜보세요. 선명하고 깨끗한 1080p HD 라이브 스트림, 야간 투시경, 양방향 대화 및 사운드 알람을 위한 스피커를 갖춘 이 카메라는 사용자가 없을 때에도 눈과 귀가 되어줍니다.
접촉 센서
아무 걱정 없이 안심하세요. 활성화하면 접촉 센서가 창문, 문, 수납장 또는 금고를 여는 즉시 경고를 보내고 조명을 켜기도 합니다. 필립스 Hue Bridge가 필요합니다.
플랜
계획에 따라 스마트 동작 감지 구역, 최대 60일의 비디오 기록 액세스 등 더 많은 보안 기능을 이용하세요. 필요에 따라 기본 또는 플러스 중에서 선택하세요.
앱 제어
휴대전화로 바로 알림이 전송됩니다. 탭 한 번으로 빛이나 소리 알람을 작동할 수 있습니다. Philips Hue 앱을 사용하면 스마트 홈 보안을 손 안에서 쉽게 관리합니다.
엔드투엔드 암호화 이용하기
스마트 보안으로 시작하기
스타터 키트로 스마트 홈 보안 시스템을 설정하는 데 필요한 모든 것을 얻으세요. 모든 최고의 기능을 최적의 가격으로 이용할 수 있으며, 집과 지갑에 대한 걱정을 덜 수 있습니다.
Q&A
어떤 유형의 보안 카메라를 사용할 수 있나요?
Philips Hue 보안 기능을 사용하려면 무엇이 필요합니까?
Secure 설치에서 작동하는 Philips Hue 제품은 무엇인가요?
Bluetooth로 제어되는 Philips Hue 설정에 보안 장치를 추가할 수 있습니까?
보안 요금제 유료 기능의 무료 평가판이 있나요?
답을 찾을 수 없나요?
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.