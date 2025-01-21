휴식, 독서, 집중과 활력의 효율을 높여 주는 라이트 레시피

빛은 우리의 기분과 행동에 큰 영향을 끼칩니다. Philips Hue를 사용하여 반복되는 일상에 활기를 불어넣어 보세요. 몸과 마음에 활기를 불어넣는 시원하고 밝은 백색 주간광으로 넉넉한 아침 식사를 즐기세요. 미세조정된 밝은 백색광으로 읽고 쓰기에 집중하세요. 하루의 완벽한 끝을 위해 따뜻한 백색광의 부드러운 빛으로 수면 시간을 준비하세요.