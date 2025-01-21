풀 컬러로 즐기는 파티, 따뜻한 빛에 몸을 맡기세요.

Chromasync™ 기술을 탑재한 풀 컬러 내장형 LED 조명은 이 글로브 string 조명은 밝은 흰색 및 채도가 높은 컬러로 빛나 옥외 축하에 안성맞춤입니다. 파티에서 음악을 연주하시나요? 노래에 맞춰 동기화하고 음악에 따라 색상이 움직이는 모습을 감상해 보세요. 휴식을 취하고 싶을 때는 따뜻한 색조에서 차가운 색조의 백색광으로 조도를 매우 낮게 조절하세요. 예를 들어 반짝이는 촛불과 같은 조명 장면이나 특수 효과로 더욱 아늑한 분위기를 연출하세요.