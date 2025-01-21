*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.
Hue Festavia 글로브 옥외 string 조명 7m
안뜰, 현관 또는 야외 공간 주변에 아늑한 빛이나 화려한 파티 분위기를 조성하세요. 깨지지 않는 글로브 전구 String 조명으로 만들어진 이 String은 그라데이션을 만들거나 애니메이션 조명 효과를 재생하든지 간에 채도가 높은 색상이나 백색광의 밝은 디스플레이를 제공합니다. 안전한 저전압 시스템을 사용하면 포함된 전원 공급 장치를 사용하여 기존 콘센트에 연결할 수 있습니다.
제품 특징
- 전구 10개 포함 7m
- 밝은 50루멘 교체용 전구
- 풀 스펙트럼 조명(1000-20000K)
- 음악 동기화 및 역동적 효과
- 낮은 전압 전력 공급 장치 포함
간단한 플러그 앤 플레이 설정
Festavia 글로브 string 조명은 저전압이므로 포함된 전원 공급 장치를 사용하여 기존 콘센트에 간단히 꽂으면 됩니다. 복잡한 재배선이 필요 없습니다. 기존 저전압 설비에 string 조명을 추가하고 옥외 공간의 다른 조명과 통합할 수도 있습니다. 글로브 String 조명은 끝에서 끝까지 확장할 수 없지만, String 확장 모듈에 포함된 T 커넥터를 사용하여 두 개의 String 조명을 전원 공급 장치에 연결할 수 있습니다.
어떤 날씨에도 오래 지속되도록 제작되었습니다.
비가 오나 눈이 오나 야외에서 Festavia 글로브 string 조명은 연중 내내 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 조명을 계속 보관할 필요 없이 모든 경우에 사용할 수 있도록 켜 두세요. 내구성이 뛰어난 유리 외관의 전구는 방수, 방풍, 방탄 기능이 있으며, 교체가 가능합니다.
풀 컬러로 즐기는 파티, 따뜻한 빛에 몸을 맡기세요.
Chromasync™ 기술을 탑재한 풀 컬러 내장형 LED 조명은 이 글로브 string 조명은 밝은 흰색 및 채도가 높은 컬러로 빛나 옥외 축하에 안성맞춤입니다. 파티에서 음악을 연주하시나요? 노래에 맞춰 동기화하고 음악에 따라 색상이 움직이는 모습을 감상해 보세요. 휴식을 취하고 싶을 때는 따뜻한 색조에서 차가운 색조의 백색광으로 조도를 매우 낮게 조절하세요. 예를 들어 반짝이는 촛불과 같은 조명 장면이나 특수 효과로 더욱 아늑한 분위기를 연출하세요.
파티의 빛과 영혼
Festavia의 글로브 전구는 시선을 사로잡는 세련된 라이트가이드 디자인으로 전구가 켜져 있든 꺼져 있든 야외 공간에 아름다움을 더해줍니다! 각 라이트가이드 전구는 최적의 효과를 위해 색상, 밝기, 조명 방향의 균형을 맞추는 독특한 내부 튜브를 갖추고 있습니다. String 전체에 여러 색상의 그라데이션을 설정하거나 계절별 조명 장면을 선택하거나 특수 조명 효과를 사용하여 파티, 특별한 날 또는 야외에서 휴식을 취하는 시간에 완벽하게 어울리는 분위기를 연출하는 등 원하는 방식으로 커스터마이징할 수 있습니다.
사양
디자인 및 마감
디자인 및 마감
색상
블랙
재질
합성섬유