지원
스마트 옥외 등

스마트 옥외 등

아름답고 효과적인 스마트 조명으로 옥외에서 길을 안내하고 모든 상황에 맞는 분위기를 조성하세요.

스마트 옥외 조명 안내

옥외용 벽 랜턴이 무엇인가요?

장식용으로 스마트 옥외 조명을 사용하는 방법은 무엇인가요?

볼라드 조명은 무엇인가요?

스마트 옥외 조명이란 무엇인가요?

동작 센서가 있는 스마트 옥외 조명을 사용할 수 있나요?

어떻게 스마트 가로 조명 계획을 세우나요?

스마트 옥외 조명 알아보기

*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요

  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express