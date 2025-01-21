Hue MotionAware™

Bridge Pro에서만 제공되는 이 흥미로운 신기능을 사용하면 조명 시스템이 집 안에서 사용자의 움직임에 직관적으로 반응할 수 있습니다. 같은 방에 조명을 최소 3개 사용하면 사용자의 존재를 감지하고 해당 공간에 할당한 조명을 작동시키는 모션 영역을 만들 수 있습니다. 별도의 동작 센서가 필요 없습니다!