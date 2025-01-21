*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.
PC용 Play Gradient Lightstrip
게임에 반응하는 다채로운 빛의 그라데이션을 느껴보세요! 포함된 마운트를 사용하여 32"–34" 모니터 뒷면에 Play gradient lightstrip을 부착합니다. Hue Sync 데스크탑 앱과 동기화를 시작하여 화면과 연동된 조명 효과를 확인해보세요.
제품 특징
- 32” ~ 34" 모니터용
- 전력 공급 장치 및 마운트 포함
- 백색 및 컬러 조명의 조화
- Hue Bridge 필요
최고의 조명 경험
풍부한 고품질 조명을 매끄럽게 그라데이션하세요. 라이트스트립을 따라 각 색상이 서로 자연스럽게 흘러 독특한 효과를 만듭니다.
모니터용으로 제작
Play gradient lightstrip은 단일 또는 삼중 모니터 설정의 뒷면에 장착되어 모서리를 쉽게 구부릴 수 있습니다.
주변 조명을 강화하세요
기타 컬러 지원 Philips Hue 조명과 함께 사용하면 주변 조명의 최대 성능을 발휘할 수 있습니다.
간편한 설치
Play gradient lightstrip은 단일 및 삼중 모니터 설정을 위한 세 가지 크기로 제공되며 장착 클립이 포함되어 있어 모니터 뒷면에 쉽게 부착할 수 있습니다.
여러 색상의 조명을 혼합하세요
색상이 자연스럽게 서로 흐르며 함께 섞이면서 벽에 반사되어 모니터 뒤에서 독특한 효과를 연출합니다.
원하는 대로 경험을 선택하세요
모드를 전환하고, 강도를 변경하고, 앱에서 단축 아이콘을 만들어 게임을 할 때마다 개인적인 경험을 할 수 있습니다.
사양
디자인 및 마감
색상
블랙
색상
White
재질
실리콘