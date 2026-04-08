빛은 인간 생물학을 조절하는 가장 강력한 요소 중 하나입니다. 밝기, 타이밍, 색온도는 뇌와 신체에 신호를 보내 언제 경계해야 하고 언제 긴장을 풀어야 하는지 알려줍니다.

낮에는 밝고 시원한(푸른빛이 강한) 조명이 각성, 에너지 및 집중력을 높이는 데 도움이 되며, 저녁에는 따뜻하고 은은한 조명이 마음을 차분하게 하고 편안한 수면을 위한 신체 준비를 돕습니다.