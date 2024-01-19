Philips Hue 스마트 조명 시스템을 제어하는 방법으로 Bluetooth와 Hue Bridge 두 가지가 있습니다. 하나가 다른 것보다 반드시 더 낫다고 할 수는 없지만, Hue Bridge를 설정에 추가하면 전체 스마트 조명 기능을 사용할 수 있으며, 그 중 일부는 Bluetooth 제어 시스템으로 사용할 수 없습니다. 본 안내서는 알아야 할 Hue Bridge 정보 전체를 설명하므로, Hue Bridge가 여러분의 스마트 조명 시스템에 적합한 선택인지 결정할 수 있습니다.
Hue Bridge 구매 안내
나에게 Hue Bridge가 필요한가요?
Hue 스마트 조명 시스템의 핵심으로 여겨지는 Hue Bridge는 Zigbee 기술로 Wi-Fi에 연결합니다. 이렇게 하면 집에서나 인터넷이 연결된 세상 어디서나 Philips Hue 앱으로 Philips Hue 스마트 조명을 제어할 수 있습니다.
하지만 Hue Bridge가 반드시 Philips Hue 스마트 조명을 사용해야 할 필요는 없습니다. 대다수 Philips Hue 스마트 조명은 Bluetooth를 지원하며(포장의 기호 확인) Hue Bridge 없이 Philips Hue 앱으로 제어할 수 있습니다. 하지만 Bluetooth 설정에는 몇 가지 제한이 있습니다.
Hue Bluetooth와 Hue Bridge 비교
Bluetooth 조명 제어와 Hue Bridge 조명 제어의 주된 차이점은 제어 가능한 조명의 수입니다. Hue Bridge가 있으면 집 전체에 최대 50개까지 조명을 연결할 수 있지만, Bluetooth로는 한 공간에 최대 10개까지만 조명을 연결할 수 있습니다.
Hue Bridge를 사용하면 집 안 어디서나, 실제로 세상 어디서나 조명을 제어합니다. 직장에 있든, 심부름을 가든, 휴가 중이든 집에서와 마찬가지로 조명을 켜고 끄며, 어둡거나 밝게 할 수 있고, 심지어 자동화를 설정할 수도 있습니다.
Bluetooth 제어를 사용하면 Bluetooth 범위(약 30피트 또는 10미터) 내에서만 스마트 조명이 작동하도록 제한됩니다. 집이 더 크거나 Philips Hue 옥외 조명(Hue Bridge가 작동해야 함)이 있는 경우 Hue Bridge의 성능을 최대로 활용하는 것이 최선의 선택입니다.
Hue Bridge의 범위는 얼마나 되나요?
Zigbee는 홈 네트워크에 스마트 기기를 연결하는 데 사용하는 스마트 홈 기술입니다. 안전하고 신속하며 안정적입니다. 인터넷이 끊어져도 조명은 계속 작동합니다. Hue Bridge의 옥외 범위는 291미터이고 옥내 범위는 25미터(약 950피트와 80피트)입니다. 일반 가정에서는 범위로 인한 문제가 없을 것입니다. 실제로 Hue 조명을 추가하면 각 조명이 Zigbee 신호의 중계기가 되어 전체 시스템 범위가 확장됩니다.
Hue Bridge는 조명 몇 개를 지원할 수 있나요?
Hue Bridge가 있으면 자동화부터 재택 제어까지 Philips Hue 스마트 조명 기능 전체를 활용합니다. 하지만 Philips Hue 스마트 조명 컬렉션이 조명 50개와 액세서리를 초과한다면 두 번째 Hue Bridge가 필요할 수 있습니다. 단일 Hue Bridge가 자체 지원하기에는 일부 영역이 너무 멀리 떨어져 있는 큰 집에 사는 사람들에게도 마찬가지입니다.
두 번째 Hue Bridge 설정
Philips Hue 앱에서 두 번째 Hue Bridge를 설정할 수 있습니다. Hue Bridge를 설치할 때 이더넷 연결이 가능한 곳으로 정하세요. 집이 크다면 여러 Hue Bridge를 펼쳐 집 전체를 아우르는 것이 가장 좋습니다.
Hue 앱에서 두 번째 Hue Bridge를 설정하는 방법
Philips Hue 앱에서 두 번째 Hue Bridge 설정하는 법:
1. 설정으로 이동합니다.
2. Hue Bridges를 탭합니다.
3. 더하기(+) 아이콘을 탭합니다.
두 번째 Hue Bridge 사용 방법
두 Hue Bridge 전체에 스마트 조명을 설정할 때 각 Hue Bridge에 조명을 전략적으로 할당하세요. 예를 들어 위층에는 Hue Bridge를, 아래층에는 또 다른 조명을 두는 등 바닥 간 조명을 분할하는 것이 더 나을 수 있습니다. 홈 탭의 Hue Bridge 아이콘을 탭하면 Philips Hue 앱에서 Hue Bridge 간에 쉽게 전환이 됩니다.
Hue Bridge 대신 Bluetooth 사용
Bluetooth로 제어하는 Philips Hue 스마트 조명은 한 방에서만 스마트 조명을 원하는 사람이나 전체 설정을 시작하기 전에 시험해보고 싶은 사람에게 적합합니다. Hue 앱으로 조명을 최대 10개까지 제어하기 때문에 기숙사이나 스튜디오 아파트 등 좁은 공간에 거주하는 학생들에게 이상적입니다.
Bluetooth 설정을 사용하면 Hue 앱으로 조명을 켜거나 끄고, 어둡게 하고, 조명 색상을 바꿀 수 있습니다. 타이머를 설정하고, 미리 설정된 조명 장면을 사용하고, 음성으로 조명을 제어해도 됩니다. 그러나 집 밖에서 조명을 제어하거나, 지속적인 자동화를 설정하거나, 맟춤 설정 장면을 만들 수는 없습니다.
좋은 소식은 무엇일까요? 언제든지 Bluetooth 제어 시스템으로 시작하고 나중에 Hue Bridge를 추가할 수 있습니다!
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.