Hue Bridge 구매 안내

Bluetooth 조명 제어와 Hue Bridge 조명 제어의 주된 차이점은 제어 가능한 조명의 수입니다. Hue Bridge가 있으면 집 전체에 최대 50개까지 조명을 연결할 수 있지만, Bluetooth로는 한 공간에 최대 10개까지만 조명을 연결할 수 있습니다.

Hue Bridge를 사용하면 집 안 어디서나, 실제로 세상 어디서나 조명을 제어합니다. 직장에 있든, 심부름을 가든, 휴가 중이든 집에서와 마찬가지로 조명을 켜고 끄며, 어둡거나 밝게 할 수 있고, 심지어 자동화를 설정할 수도 있습니다.

Bluetooth 제어를 사용하면 Bluetooth 범위(약 30피트 또는 10미터) 내에서만 스마트 조명이 작동하도록 제한됩니다. 집이 더 크거나 Philips Hue 옥외 조명(Hue Bridge가 작동해야 함)이 있는 경우 Hue Bridge의 성능을 최대로 활용하는 것이 최선의 선택입니다.