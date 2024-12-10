Hue Bridge Pro로 업그레이드하는 방법

Hue Bridge Pro로 업그레이드하시나요? 이 가이드에서는 현재 Hue Bridge에서 새로운 Hue Bridge Pro로 마이그레이션하는 데 필요한 모든 내용을 안내합니다.

새로운 Bridge Pro 온보딩

새로운 Bridge Pro를 사용할 준비가 되셨나요? 온보딩을 완료하고 기능을 최대한 활용하려면 링크 단계를 따르기만 하면 됩니다.

마이그레이션 시작하기

Hue 앱을 통해 Hue Bridge Pro를 온보딩하면 기존 Bridge에서 콘텐츠를 마이그레이션하라는 메시지가 표시됩니다. 즉시 마이그레이션을 선택하거나, 시간이 없거나 일부 조건을 충족하지 못해 시스템이 아직 마이그레이션할 준비가 되지 않은 경우 마이그레이션을 연기할 수 있습니다. 대부분의 기기와 구성은 자동으로 전송되지만 몇 가지 예외가 적용됩니다.

여러 BRIDGE 마이그레이션

곧 여러 BRIDGE의 콘텐츠를 Hue Bridge Pro로 마이그레이션할 수 있게 됩니다. 현재 시스템은 하나의 BRIDGE의 자동 마이그레이션만 지원합니다. 상황에 따라 이 기능을 사용할 수 있을 때까지 추가 Bridge를 그대로 유지하거나(영향을 받지 않음) Hue Bridge Pro로 콘텐츠와 기기를 수동으로 이동할 수 있습니다. Hue Bridge Pro는 어떠한 경우에도 작동 상태를 유지하며 MotionAwareTM와 같은 새로운 기능도 계속 사용할 수 있습니다.

자동으로 마이그레이션되는 항목

기기

Hue 조명, 플러그, 스위치, 센서, 카메라, 도어벨 및 차임벨(전원이 켜져 있어야 하고, 범위 내에 있으며 최신 소프트웨어 버전이 설치되어 있어야 함).

Friends of Hue 기기: 설정을 마이그레이션하나, 다시 수동으로 추가해야 함(예: Philips Hue에서 제조하지 않은 조명, 스위치, 플러그 등)

SmartLink 장치: Hue Bridge Pro에서는 지원되지 않습니다.

구성

장치 이름 및 설정

객실 및 구역

연출 장면

자동화

액세서리 동작

엔터테인먼트 설정

보안 설정

앱별 기본 설정(예: 위젯, 사진 기반 장면, 정렬 순서)

타사 앱 구성: 앱에 Bridge 재연결이 필요합니다(문제가 발생하면 타사 앱 지원팀에 문의하세요.)

통합 및 호환성

Spotify: 자동으로 마이그레이션됩니다.

Apple HomeKit: Hue Bridge Pro에서 Matter를 통해서만 다시 연결할 수 있습니다.

TV/PC용 앱 동기화: 구성이 자동으로 마이그레이션됩니다.

이주하기 전에 알아야 할 사항:

하나의 계정 및 홈: 두 BRIDGE 모두 동일한 계정 및 홈에 연결되어야 하며, 최신 소프트웨어 버전이 설치되어 있어야 합니다.

앱 사용: 마이그레이션 중에는 특히 처음 1~2분 동안 Hue 앱을 열어 두고 휴대폰을 잠금 해제해 두세요. Hue 설정 크기에 따라 마이그레이션 프로세스는 최대 30분 정도 소요될 것으로 예상됩니다.

조명: 마이그레이션 완료를 확인하기 위해 조명이 켜집니다.

장치 제어: 마이그레이션 중에는 기능이 제한되며 장치에 접근할 수 없습니다.

보안 시스템: 마이그레이션 중에는 해제됩니다. 그 후 수동으로 재무장하세요.

피해야 할 사항: 마이그레이션 중에 다른 Hue 앱이나 타사 통합을 사용하지 마세요.

개인 정보 보호

마이그레이션을 시작하면, 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 따라 Hue 클라우드 마이그레이션 서비스를 통해 Hue Bridge 데이터를 전송하는 데 동의하게 됩니다. Hue 클라우드 마이그레이션 서비스는 유럽에 위치한 보안 클라우드 서비스입니다.

귀하의 개인 데이터는 귀하의 Hue Bridge 데이터를 새로운 Hue Bridge Pro로 마이그레이션하는 목적으로 처리됩니다. 처리되는 개인 데이터 유형에는 다음이 포함됩니다: 사용 데이터, 장치 데이터, 구성, 통합, 대략적인 위치 데이터(사용자가 이를 활용하는 서비스나 기능을 활성화한 경우).

귀하의 개인정보 보호 권리 또는 당사가 귀하의 개인정보를 처리하고 보호하는 방법에 대한 자세한 내용을 알아보려면 개인정보 보호정책을 방문하세요.





마이그레이션 문제 해결

중단 (예: 정전 또는 인터넷 끊김): 앱이 복구 단계를 안내합니다. 필요한 경우, Hue Bridge Pro를 출고 시 설정으로 재설정하고 다시 시작합니다.

누락된 장치: 마이그레이션 후 수동으로 다시 연결하세요(모든 설정도 마이그레이션됩니다)

마이그레이션 옵션 없음: 두 BRIDGE가 모두 동일한 Hue 홈에 있는지 확인하세요.

마이그레이션 후 단계

Old Bridge: 마이그레이션이 확인되면 공장 기본값으로 재설정하세요.

FAQ

마이그레이션을 되돌릴 수 있나요?

아니요. Bridge v2에서 Hue Bridge Pro로의 마이그레이션은 단방향입니다.

나중에 마이그레이션할 수 있나요?

예. Hue 앱: 설정 > Bridges를 사용합니다.

집에 있어야 하나요?

모든 장치 문제를 처리하는 데 권장됩니다.

인터넷이 필요한가요?

예. 앱에서 연결 문제가 발생하면 알려줍니다.

문제가 발생하거나 추가 지원이 필요한 경우 고객 지원팀에 문의하세요.