MotionAwareTM: Hue 조명을 동작 센서로 변환

Hue MotionAwareTM이란 무엇인가요?

MotionAwareTM는 Hue Bridge Pro에서만 사용할 수 있는 혁신적인 기능입니다. 이 기능은 방에 3~4개의 조명으로 동작 영역을 만들어 Philips Hue 등을 동작 센서로 변환합니다. 이 기능을 사용하면 움직임이 감지되면 조명을 제어하거나, 움직임이 감지되면 알림을 보내거나, 조명 알람을 울리는 등 보안 시스템의 일부로 사용할 수 있습니다.

Hue MotionAwareTM는 어떻게 작동하나요?

Philips Hue 등은 Zigbee를 사용하여 서로 통신합니다. MotionAwareTM은 사람 등의 물체가 지나갈 때 발생하는 무선 Zigbee 신호의 변동을 측정합니다. 이 기술을 사용하면 추가 센서, 카메라 또는 물리적 설치 없이도 Philips Hue 등을 통해 동작을 감지할 수 있습니다.

Hue MotionAware 설정TM

모션 영역을 설정하려면 최소 3개의 호환되는 조명이 필요합니다. 단계는 다음과 같습니다.

방 또는 구역 선택: 동작 영역을 만들려는 방 또는 구역을 선택합니다. 앱은 호환되는 조명이 충분하지 않은 방을 비활성화합니다. 조명 선택: 접근 가능하고 호환 가능한 조명 중에서 선택하세요. 선택한 조명이 깜박거리며 올바른 조명이 선택되었는지 확인합니다. 최상의 성능을 위해 앱에 표시된 기준(아래에도 표시됨)을 반드시 따르세요. 구역 보정: 스캔 및 보정이 진행되는 동안 구역을 벗어나 반려동물을 포함해 아무도 없도록 합니다. 대응 방식 사용자 지정: 움직임이 감지되면 어떤 일이 일어날지 결정합니다. 조명을 제어하고, 알림을 보낼 수 있으며, 두 가지 모두 수행할 수 있습니다.

설정을 위한 주요 고려 사항



동일한 홈, 동일한 BRIDGE : 모든 조명은 동일한 Hue Bridge에 연결되어야 합니다.

: 모든 조명은 동일한 Hue Bridge에 연결되어야 합니다. 조명의 개수 : 3~4개의 조명을 사용하여 공간을 만듭니다.

: 3~4개의 조명을 사용하여 공간을 만듭니다. 위치 : 통로와 출입구 등 활동이 가장 많은 구역을 덮는 조명을 선택하세요.

: 통로와 출입구 등 활동이 가장 많은 구역을 덮는 조명을 선택하세요. 거리 : 최적의 성능을 위해 조명은 1~7미터(또는 3~23피트) 간격으로 설치해야 합니다.

: 최적의 성능을 위해 조명은 1~7미터(또는 3~23피트) 간격으로 설치해야 합니다. 높이와 모양 : 다양한 높이의 조명이 3차원 공간을 만들어내며(모두 직선이 아님) 바닥부터 천장까지 공간을 덮습니다.

: 다양한 높이의 조명이 3차원 공간을 만들어내며(모두 직선이 아님) 바닥부터 천장까지 공간을 덮습니다. 벽 없음 : 조명 사이에 벽이 있으면 성능이 저하될 수 있습니다.

: 조명 사이에 벽이 있으면 성능이 저하될 수 있습니다. 실내에서만 사용 가능 : Zigbee 신호는 주변 환경에서 반사되어야 하므로 실외에서는 효과적이지 않습니다.

: Zigbee 신호는 주변 환경에서 반사되어야 하므로 실외에서는 효과적이지 않습니다. 전원 켜짐: 조명이 전원에 연결되어 있는지 확인하세요.

MotionAwareTM 사용자 정의

물리적 Hue 동작 센서 및 카메라 등과 같이 MotionAwareTM의 동작을 완전히 사용자 지정할 수 있습니다. 하루에 최대 10개의 시간대를 만들어 움직임이 감지되었을 때 조명이 어떻게 작동하는지 정의합니다. 조명을 작동하지 않도록 MotionAwareTM를 임시로 중단하려는 경우, 동작 영역 설정 메뉴를 통해 일시적으로 비활성화할 수 있습니다.

조명만 제어

최대 3개의 방이나 1개의 구역에서 조명을 선택하여 모션 영역에서 모션이 감지되었을 때의 반응을 제어하고 사용자 정의할 수 있습니다. 이는 이전 단계에서 감지를 위해 선택한 조명/방과 동일할 필요는 없습니다. 나중에 사용자 지정하려면 Hue 앱에서 설정 > 기기 > 동작 영역으로 가서 변경할 수 있습니다.

알림만 보내기

조명을 제어하지 않고도 움직임이 감지되면 알림을 보내도록 MotionAwareTM 를 구성하고 감지된 이벤트의 타임라인을 볼 수 있습니다. 이러한 설정은 보안 목적으로 이상적입니다. 이 기능을 이용하려면 이미 카메라를 소유하고 있는 경우 Hue Secure 구독 중 하나가 필요합니다. 또는 월 €0.99 또는 연 €9.99의 가격으로 Motion Aware 구독을 구매할 수 있습니다. 두 옵션 모두 30일 무료 체험 기간이 제공됩니다.

조명 제어 및 알림 전송

조명 제어 기능과 알림 전송 기능을 결합하여 포괄적인 보안 설정을 구현합니다.

다른 센서와 그룹화

MotionAwareTM는 Hue 앱에서 장치 그룹을 생성하여 Hue 카메라 및 동작 센서와 통합할 수 있습니다. 이를 통해 모든 기기가 원활하게 작동하고 적용 범위가 확대됩니다.

문제 해결

전원 확인 : 모든 조명은 전원에 연결되어 있어야 합니다.

: 모든 조명은 전원에 연결되어 있어야 합니다. 소프트웨어 업데이트 : 앱, Bridge, 조명이 최신 소프트웨어 버전을 사용하고 있는지 확인하세요.

: 앱, Bridge, 조명이 최신 소프트웨어 버전을 사용하고 있는지 확인하세요. 배치 확인 : 조명 사이에 벽이 없어야 하며, 모든 조명이 일직선상에 있어서는 안 됩니다.

: 조명 사이에 벽이 없어야 하며, 모든 조명이 일직선상에 있어서는 안 됩니다. 감도 조정 : 필요한 경우 모션 영역의 감도를 수정합니다. 방에 들어간 후 감지하는 데 시간이 너무 오래 걸리면 값을 높이고, 너무 일찍 또는 인접한 방에서 감지하면 값을 낮추세요.

: 필요한 경우 모션 영역의 감도를 수정합니다. 방에 들어간 후 감지하는 데 시간이 너무 오래 걸리면 값을 높이고, 너무 일찍 또는 인접한 방에서 감지하면 값을 낮추세요. 그룹 장치 : 같은 공간에 동작 센서나 카메라가 있는 경우, 모두 함께 작동할 수 있도록 장치 그룹을 만드는 것을 고려하세요.

: 같은 공간에 동작 센서나 카메라가 있는 경우, 모두 함께 작동할 수 있도록 장치 그룹을 만드는 것을 고려하세요. 인접한 방이나 층 감지 : 모션 영역에서 인접한 방이나 층에 있는 사람이 감지되는 경우, 벽이나 천장에서 더 멀리 떨어진 조명을 선택하거나, 4번째 조명(조명이 3개뿐인 경우)을 추가하거나, 해당 영역의 모션 감도를 낮추는 것을 고려하세요.

: 모션 영역에서 인접한 방이나 층에 있는 사람이 감지되는 경우, 벽이나 천장에서 더 멀리 떨어진 조명을 선택하거나, 4번째 조명(조명이 3개뿐인 경우)을 추가하거나, 해당 영역의 모션 감도를 낮추는 것을 고려하세요. 반려동물 감지 : 반려동물이 동작 영역에서 감지되지 않도록 하려면 감도를 낮추거나 반려동물이 움직일 가능성이 낮은 구역의 조명을 선택합니다.

: 반려동물이 동작 영역에서 감지되지 않도록 하려면 감도를 낮추거나 반려동물이 움직일 가능성이 낮은 구역의 조명을 선택합니다. 조기 감지 : 방에 들어가기 전에 움직임이 감지되는 경우, 방 안쪽에 조명을 설치하거나 움직임 감도를 낮추는 것을 고려하세요.

: 방에 들어가기 전에 움직임이 감지되는 경우, 방 안쪽에 조명을 설치하거나 움직임 감도를 낮추는 것을 고려하세요. 늦은 감지 : 방에 들어간 후 움직임이 감지되는 영역이 너무 늦다면 입구에 가까운 조명을 선택하거나 움직임 감도를 높이는 것을 고려하세요.

: 방에 들어간 후 움직임이 감지되는 영역이 너무 늦다면 입구에 가까운 조명을 선택하거나 움직임 감도를 높이는 것을 고려하세요. 복구할 수 없는 문제: 모션 영역이 작동하지 않거나 복구할 수 없다고 주장하는 경우 해당 영역에 참여하는 조명에 문제가 있다는 의미입니다. 전원이 켜져 있는지 확인하고 동작 영역을 다시 저장하세요.

FAQ

MotionAware는 다른 모션 감지 기술과 어떻게 다릅니까?

카메라 : 카메라와 달리 MotionAware TM 는 비디오를 녹화하지 않습니다. 카메라 위치 지정이 어려운 공간이나 세부적인 상황 파악이 무관하거나/필요하지 않은 공간에서 동작을 감지하는 데 가장 적합합니다.

: 카메라와 달리 MotionAware 는 비디오를 녹화하지 않습니다. 카메라 위치 지정이 어려운 공간이나 세부적인 상황 파악이 무관하거나/필요하지 않은 공간에서 동작을 감지하는 데 가장 적합합니다. PIR 센서 : MotionAware TM 는 Zigbee 신호를 사용하는 반면, PIR 센서는 적외선 신호를 감지합니다. MotionAware TM 는 전환이 없는 구역이나 조명이 많은 공간에 적합합니다.

: MotionAware 는 Zigbee 신호를 사용하는 반면, PIR 센서는 적외선 신호를 감지합니다. MotionAware 는 전환이 없는 구역이나 조명이 많은 공간에 적합합니다. SpaceSense: WiZ의 SpaceSense와 비슷하지만 MotionAwareTM는 Wi-Fi 대신 Zigbee를 사용합니다.

MotionAwareTM는 물체 뒤의 움직임을 감지할 수 있나요?

네, 무선 신호는 물체를 통과할 수 있으므로 MotionAwareTM 가 가구 뒤에서 움직임을 더 쉽게 감지할 수 있습니다.

MotionAwareTM 를 다른 센서와 함께 사용할 수 있나요?

네, Hue 앱에서 장치 그룹을 만들면 Hue 카메라와 동작 센서와 통합할 수 있습니다.

특정 시간에 조명이 켜지는 것을 원하지 않으면 어떻게 해야 하나요?

동작 영역 설정에서 시간대를 사용자 지정하여 조명이 언제 작동해야 하는지 정의할 수 있습니다.

공간이 이미 충분히 밝은데도 조명이 켜지지 않게 하려면 어떻게 해야 하나요?

MotionAwareTM MotionAware 지원 기기에는 동작 센서 및 카메라와 달리 전용 일광 센서가 없지만, 아직 어두워지지 않았다면 조명이 켜지지 않도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 일몰과 일출 사이에 MotionArea에 의해서만 트리거되도록 할 수 있습니다. 각 모션 영역의 일광 감도 설정을 통해 이를 조정할 수 있습니다.

MotionAwareTM는 더 많은 에너지를 사용합니까?

대기 전력 소비는 약 1% 정도 증가할 수 있지만, 전등을 켜 놓았을 때는 눈에 띄는 차이가 없습니다.

MotionAwareTM을 보안에 사용할 수 있나요?

네, Hue Secure 시스템과 통합하여 움직임이 감지되면 알림을 보낼 수 있습니다. 이 기능을 이용하려면 Secure 플랜이 필요합니다.

왜 조명이 최소 3개 필요할까요?

움직임을 정확하고 안정적으로 감지하려면 최소한 3개의 조명이 필요합니다.

MotionAwareTM 를 야외에서 사용할 수 있나요?

기술적으로는 가능하지만 넓은 개방 공간에서는 성능이 신뢰할 수 없기 때문에 권장되지 않습니다.

결론

MotionAwareTM는 Philips Hue 등의 기능을 향상시켜 편의성과 보안을 모두 제공하는 강력한 기능입니다. 설정 지침을 따르고 설정을 사용자 지정하면 집에서 효율적이고 반응성이 뛰어난 동작 감지 시스템을 만들 수 있습니다.

추가 지원이 필요하면 당사 지원팀에 문의하세요.