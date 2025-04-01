모든 Hue 제품은 동일한 간편한 QR 코드 설정을 따르므로, 모든 Hue 기기를 동시에 스캔하여 설정할 수 있습니다.
Hue 전구 또는 램프를 설정하는 방법
먼저 이 글을 읽어보세요!
1. 아직 조명을 설치하지 마세요.
QR 코드를 스캔해야 하므로 쉽게 찾을 수 있는 곳에 두세요.
2. 추가할 Hue 장치가 두 개 이상 있나요?
모두 함께 모아두세요! 동일한 단계에서 모든 QR 코드를 스캔하게 됩니다.
3. Hue 앱이 있나요?
휴대폰의 앱 스토어에서 다운로드하세요.
Hue Bridge가 있는 상태에서 연결
전구 및 램프 설치 지침
Bridge가 연결되고 Hue 앱에 추가되어야 합니다.
아직 그러지 않으셨나요? 브릿지를 설정하는 방법을 알아보세요.
1. Hue 앱을 엽니다.
2. 홈 탭에서 3개 점(…) 아이콘을 탭합니다. 그런 다음 기기 추가를 탭합니다.
참고: 설정 탭을 연 다음 기기를 탭할 수도 있습니다. 오른쪽 상단 모서리에 있는 파란색 더하기(+) 아이콘 을 탭하세요.
3. 스마트 버튼을 추가할 방을 선택하세요.
4. QR 코드를 스캔하세요.
추가할 Hue 기기가 더 있으면 해당 기기도 스캔하세요. 기기가 성공적으로 스캔되면 다음을 탭하세요.
참고: 제품에 QR 코드가 없는 경우 QR 코드 없음 을 탭하여 검색하거나 일련 번호를 사용하여 제품을 추가하세요.
5. 조명을 설치하고 전원을 켭니다.
설치가 완료되면 다음 을 탭하여 선택한 방의 조명을 확인하세요.
6. 조명에 이름을 지정하세요.
그러면 추가한 각 조명에 대한 이름을 지정하고 아이콘을 선택할 수 있습니다.
Hue Bridge가 없는 상태에서 연결
블루투스 설정 지침
1. 모바일 기기에서 Bluetooth를 지원하는지 확인합니다.
2. Hue 앱을 엽니다.
3. 설정 탭을 연 다음 기기를 탭합니다. 오른쪽 상단 모서리에 있는 파란색 더하기(+) 아이콘 을 탭하세요.
4. QR 코드를 스캔하세요.
추가할 Hue 기기가 더 있으면 한 번에 하나씩 스캔하여 설정할 수 있습니다.
참고: 제품에 QR 코드가 없는 경우 QR 코드 없음을 탭하고 검색하거나 일련번호를 사용하여 제품을 추가하세요.
*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요.