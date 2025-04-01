지원

Hue 전구 또는 램프를 설정하는 방법

모든 Hue 제품은 동일한 간편한 QR 코드 설정을 따르므로, 모든 Hue 기기를 동시에 스캔하여 설정할 수 있습니다.

먼저 이 글을 읽어보세요!

1. 아직 조명을 설치하지 마세요.
QR 코드를 스캔해야 하므로 쉽게 찾을 수 있는 곳에 두세요.

2. 추가할 Hue 장치가 두 개 이상 있나요?
모두 함께 모아두세요! 동일한 단계에서 모든 QR 코드를 스캔하게 됩니다.

3. Hue 앱이 있나요?
휴대폰의 앱 스토어에서 다운로드하세요.

App Store에서 다운로드하기 Google Play에서 다운로드하기
Hue Bridge가 있는 상태에서 연결
Hue Bridge가 없는 상태에서 연결

Hue Bridge가 있는 상태에서 연결

전구 및 램프 설치 지침

Bridge가 연결되고 Hue 앱에 추가되어야 합니다. 

아직 그러지 않으셨나요? 브릿지를 설정하는 방법을 알아보세요.

 

1. Hue 앱을 엽니다.

2. 홈 탭에서 3개 점(…) 아이콘을 탭합니다. 그런 다음 기기 추가를 탭합니다.

홈 탭이 표시되어 있고 3개 점 아이콘 위에 커서가 있는 Hue 앱, 3개 점 메뉴가 표시되어 있고 기기 추가 위에 커서가 있는 Hue 앱

참고: 설정 탭을 연 다음 기기를 탭할 수도 있습니다. 오른쪽 상단 모서리에 있는 파란색 더하기(+) 아이콘 을 탭하세요.

설정 탭이 표시되어 있고 기기 위에 커서가 있는 Hue 앱, 기기 메뉴가 표시되어 있고 파란색 더하기(추가) 아이콘 위에 커서가 있는 Hue 앱

3. 스마트 버튼을 추가할 방을 선택하세요.

사용자에게 방을 선택하도록 안내하는 방에 기기 추가 화면이 표시되어 있는 Hue 앱

4. QR 코드를 스캔하세요.
     추가할 Hue 기기가 더 있으면 해당 기기도 스캔하세요. 기기가 성공적으로 스캔되면 다음을 탭하세요. 

참고: 제품에 QR 코드가 없는 경우 QR 코드 없음 을 탭하여 검색하거나 일련 번호를 사용하여 제품을 추가하세요.

기기 추가 화면이 표시되어 있고 QR 코드 스캔 버튼 위에 커서가 있는 Hue 앱, QR 코드 스캔 화면이 표시되어 있고 다음 버튼 위에 커서가 있는 Hue 앱

5. 조명을 설치하고 전원을 켭니다.
    설치가 완료되면 다음 을 탭하여 선택한 방의 조명을 확인하세요.
        

스캔된 기기가 표시되어 있고 다음 버튼 위에 커서가 있는 Hue 앱, 추가된 기기를 보여 주는 확인 화면이 표시되어 있는 Hue 앱

6. 조명에 이름을 지정하세요. 
    그러면 추가한 각 조명에 대한 이름을 지정하고 아이콘을 선택할 수 있습니다.
        

스캔된 기기가 표시되어 있고 다음 버튼 위에 커서가 있는 Hue 앱, 추가된 기기를 보여 주는 확인 화면이 표시되어 있는 Hue 앱

Hue Bridge가 없는 상태에서 연결

블루투스 설정 지침

1. 모바일 기기에서 Bluetooth를 지원하는지 확인합니다.

제어 센터가 표시되어 있는 iPhone, Hue 앱 설정이 표시되어 있는 iPhone

2. Hue 앱을 엽니다.

제어 센터가 표시되어 있는 iPhone, Hue 앱 설정이 표시되어 있는 iPhone

3. 설정 탭을 연 다음 기기를 탭합니다. 오른쪽 상단 모서리에 있는 파란색 더하기(+) 아이콘 을 탭하세요.

제어 센터가 표시되어 있는 iPhone, Hue 앱 설정이 표시되어 있는 iPhone

4. QR 코드를 스캔하세요. 
    추가할 Hue 기기가 더 있으면 한 번에 하나씩 스캔하여 설정할 수 있습니다.

참고: 제품에 QR 코드가 없는 경우 QR 코드 없음을 탭하고 검색하거나 일련번호를 사용하여 제품을 추가하세요.

제어 센터가 표시되어 있는 iPhone, Hue 앱 설정이 표시되어 있는 iPhone

도움이 필요하신가요?

FAQ를 살펴보거나 지원팀에 문의하세요. 

Philips Hue 앱 FAQ 읽기 >

지원 페이지로 이동 >

*전구의 사양에 "최대" 루멘 수치가 표시되어 있는 경우 이는 그 전구의 최대 루멘 출력을 표시하는 것입니다. 이 수치는 2,700K(White 전구) 또는 4,000K(White Ambiance 또는 White and Color Ambiance 전구)에서 그 전구의 밝기를 나타내는 것입니다. 밝기에 대해 자세히 알아보세요

  • Paypal
  • Visa
  • Apple Pay
  • American Express