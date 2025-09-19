사용하고 계신 PSU가 교체 대상인지 여부를 확인하시려면, 먼저 제품의 플러그를 뽑거나 전원 스위치를 끄도록 하세요. PSU 전면에 보시면 4자리 제조 코드가 나와 있습니다. YYWW 형식으로 되어 있는데, 여기서 “Y”는 연도를 뜻하고 “W”는 주를 뜻합니다. 2020년 46번째 주 이전(해당 주 포함)에 제조된 모든 제품은 위험할 가능성이 있습니다. 제조 코드의 첫 번째 두 자리(연도)가 20 미만이거나 또는 다음 항목 두 가지가 모두 "예"인 경우 교체 대상 PSU를 사용하고 실 수 있습니다.

코드의 처음 두 자리 가 20 입니다

가 입니다 코드의 마지막 두 자리가 46 이하입니다

예를 들어, PSU 코드가 1835인 경우 교체 대상이며, 2047인 경우 교체 대상이 아닙니다.