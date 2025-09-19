광범위한 테스트를 실시한 결과, 매우 드물지만 일부 Philips Hue 40와트 옥외 전원 공급 장치(PSU)가 누수로 인해 손상되면서 젖은 상태에서 만질 경우 안전상 위험 요소가 될 수 있음이 발견되었습니다. 이 PSU 제품들은 2018년부터 2020년 사이에 다음 제품군의 기본 팩으로 출하되었습니다.
Philips Hue 옥외 전원 공급 장치
교체 프로그램
사용자의 안전을 최우선으로 생각합니다
릴리 스포트라이트
릴리 XL 스포트라이트
칼라 받침대 조명
에코닉 받침대 조명
임프레스 받침대 조명
칼라 대형 받침대 조명
옥외 40W 전원 공급
라이트스트립 옥외 5m
Philips Hue 제품을 안심하고 사용하실 수 있도록 위험 요소가 발견된 PSU에 대해 교체 프로그램을 실시하고 있습니다. 위험을 예방하기 위해, 제품이 오작동하는 경우 반드시 먼저 전원 스위치를 끈 다음 전원 공급 장치(PSU)를 만질 것을 당부 드립니다.
제 전원 공급 장치도 교체 대상인가요?
사용하고 계신 PSU가 교체 대상인지 여부를 확인하시려면, 먼저 제품의 플러그를 뽑거나 전원 스위치를 끄도록 하세요. PSU 전면에 보시면 4자리 제조 코드가 나와 있습니다. YYWW 형식으로 되어 있는데, 여기서 “Y”는 연도를 뜻하고 “W”는 주를 뜻합니다. 2020년 46번째 주 이전(해당 주 포함)에 제조된 모든 제품은 위험할 가능성이 있습니다. 제조 코드의 첫 번째 두 자리(연도)가 20 미만이거나 또는 다음 항목 두 가지가 모두 "예"인 경우 교체 대상 PSU를 사용하고 실 수 있습니다.
- 코드의 처음 두 자리가 20입니다
- 코드의 마지막 두 자리가 46 이하입니다
예를 들어, PSU 코드가 1835인 경우 교체 대상이며, 2047인 경우 교체 대상이 아닙니다.
무료로 새 PSU로 교체 받으려면 어떻게 해야 하나요?
아래에 링크되어 있는 양식을 작성해 주시면 됩니다. 양식에는 개인 정보와 제조 코드, 갖고 계신 PSU의 모델명(라벨에서 "model"이라는 단어 뒤에 있습니다)을 적어 주셔야 합니다.
4자리 제조 코드가 선명하게 보이는 PSU의 전면 사진을 첨부해 주시기 바랍니다.
궁금한 사항이 있거나 교체 대상 전원 공급 장치가 4대 이상인 경우 당사에 직접 문의해 주시기 바랍니다.
