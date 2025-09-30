Wanneer de videodeurbel bewegingen detecteert, gaan je Philips Hue lampen automatisch aan. Wanneer iemand op de deurbel drukt, knipperen je lampen zachtjes, zodat je weet dat er iemand bij je voor de deur staat.
- 2K-video en tweerichtingsaudio
- Werkt met Philips Hue lampen
- Dag- en nachtvisie
Nieuw
Bedrade videodeurbel
Mis geen bezoeker of pakketje met de Hue videodeurbel. Ontvang onmiddellijke meldingen wanneer er iemand voor je deur staat of langsloopt. Zie alles helder, dag en nacht, met scherpe 2K-video en Starlight-technologie. Communiceer via de gespreksfunctie met eender wie, waar je ook bent, bij je eigen voordeur. Activeer je Philips Hue lampen met bewegingsdetectie, wat je visuele beveiliging verbetert. Vereist een 12-24 VAC - min 10 VA transformator (niet inbegrepen)
Productkenmerken
- 2K-videoresolutie met groothoekweergave
- Bewegingsdetectie stuurt meldingen en schakelt Philips Hue lampen in
- Tweerichtingsaudio voor eenvoudige communicatie
- Ware kleurweergave, dag en nacht
- Infrarode nachtzichtfunctie
Beveiliging die werkt met je Philips Hue lampen
Weet wie er voor je deur staat, waar je ook bent
Ontvang onmiddellijke meldingen wanneer beweging wordt gedetecteerd. Controleer de live videobeelden en praat met bezoekers met behulp van de ingebouwde microfoon. Dit brengt je gemoedsrust, zelfs wanneer je niet thuis bent.
Ultieme controle in één app
Beheer je deurbel, Chime en Philips Hue lampen allemaal vanuit de Hue app. Meerdere apps zijn niet nodig. Ontvang onmiddellijke meldingen, pas instellingen aan en blijf overal verbonden, allemaal vanuit je smartphone of tablet.
Zie alles met scherpe details
Geniet van 2K-resolutie en een kijkhoek van 180°. Perfect om bezoekers en pakketjes op je stoep te zien staan.
Kristalheldere weergave in kleur, zelfs in het donker
Ervaar op alle momenten van de dag scherpe, levensechte video. Starlight-technologie verbetert de prestaties bij weinig licht, waardoor je een heldere weergave krijgt van de ruimte voor je deur, volledig in kleur, zelfs in bijna volledige duisternis.
Gratis 24-uurs videogeschiedenis
Bekijk gratis de video-opnames van je Hue Secure camera's en videodeurbel van de afgelopen 24 uur. Beoordeel eenvoudig elke gebeurtenis zonder abonnement.
Slimme geluidsmeldingen, waar je maar wilt in huis
Voeg een slimme, draadloze Chime toe voor geluidsmeldingen waar je maar wilt in je huis, zodat je het altijd weet wanneer iemand voor de deur staat.
Vragen en antwoorden
Welk gereedschap heb ik nodig om de Hue Secure deurbel te installeren?
Welk gereedschap heb ik nodig om de Hue Secure deurbel te installeren?
Heeft de Hue Secure deurbel een batterij (back-up)?
Heeft de Hue Secure deurbel een batterij (back-up)?
Werkt de Hue Secure deurbel met mijn bestaande deurbel (chime)?
Werkt de Hue Secure deurbel met mijn bestaande deurbel (chime)?
Kan ik mijn Hue Secure deurbel zelf installeren of heb ik een elektricien nodig?
Kan ik mijn Hue Secure deurbel zelf installeren of heb ik een elektricien nodig?
Wat is de kijkhoek van de camera?
Wat is de kijkhoek van de camera?
Wat is de resolutie van de camera?
Wat is de resolutie van de camera?
Is er voor de Hue Secure deurbel een Bridge nodig?
Is er voor de Hue Secure deurbel een Bridge nodig?
Is de deurbel weerbestendig?
Is de deurbel weerbestendig?
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Zwart en wit
Materiaal
Kunststof