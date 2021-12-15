Tips voor badkamerverlichting

7 december, 2018
Het zijn vooral de aankleding van de woonkamer, slaapkamer en keuken waar de aandacht naar uitgaat bij het vernieuwen van je huis. Vreemd genoeg wordt de badkamer vaak vergeten. Onterecht want hier begint de dag, en word je stemming bepaald. En je sluit er je dag af voordat je naar bed gaat. De verlichting in de badkamer is erg belangrijk door het specifieke gebruik ervan en omdat de ruimte vaak relatief klein is. Gelukkig is licht eenvoudig te installeren.
Dit zijn een paar coole tips over badkamerverlichting.