Hoe installeer je een Philips Hue dimmer switch?

1 september 2023

Een van de grootste voordelen van de slimme Philips Hue verlichting is de mogelijkheid om je lampen te bedienen met de Hue app of je stem via jouw slimme spraakassistent. Maar soms wil je ook gewoon gebruik maken van een lichtschakelaar.

Gelukkig heb je eindeloos veel opties: er zijn verschillende slimme verlichtingsaccessoires, inclusief bewegingssensoren voor je binnen- en buitenlampen, de Tap dial switch en uiteraard de Philips Hue dimmer switch. Het installeren van een traditionele standaard dimmer kan vaak lastig zijn. Er moet een elektricien aan te pas komen, het is duur of je bent er zelf lang mee bezig. Met de Philips Hue dimmer switch heb je alleen de app nodig, een Philips Hue lamp en je eigen handen.

Stapsgewijze handleiding voor het installeren van een Philips Hue dimmer switch

Voor het installeren van een Hue dimmer switch en de koppeling met je slimme verlichtingssysteem zijn maar een paar stappen nodig: het is een eenvoudig, intuïtief proces dat iedereen zonder problemen kan volgen.

Stap 1: zoek een goede plek voor je dimmer switch

Een Philips Hue dimmer switch is geen vervanging van je traditionele lichtschakelaar, dus je hebt de vrijheid om te kiezen waar je jouw nieuwe slimme schakelaar wilt hebben. Je hoeft de schakelaar niet eens aan de muur te bevestigen met de meegeleverde zelfklevende tape, omdat je deze als afstandsbediening kunt gebruiken vanaf elke locatie in je woning.

De switch bestaat uit twee delen: de muurplaat en de afstandsbediening, die met een magneet in de houder kan worden geklikt en overal kan worden gebruikt. De beste plek om een dimmer switch te installeren is een hal of dicht bij een zitgedeelte, zoals de bank in de woonkamer of de eettafel.

(Optioneel) stap 2: eenvoudige montage met tape of schroeven

De dimmer switch kan op twee manieren worden gemonteerd: met de tape aan de achterkant van de basisplaat of met schroeven in de muur (schroeven zijn niet inbegrepen):

Als je de switch met de zelfklevende tape wilt monteren, moet je de beschermlaag van de tape afhalen, ervoor zorgen dat je de basisplaat recht en precies vóór de plek houdt waar je hem wilt ophangen. Druk de plaat dan stevig tegen de muur aan.

Alhoewel de dimmer switch exclusief de benodigde hardware wordt geleverd, kun je de basisplaat met schroeven aan de muur bevestigenHaal met een schroevendraaier de achterkant van de muurplaat los van de voorkant en steek vervolgens schroeven van de juiste grootte door de schroefgaten aan de achterkant van de basisplaat. Gebruik afhankelijk van het type muur een schroevendraaier of boormachine om de schroeven vast te draaien. Voor sommige muren heb je plugs nodig om de basisplaat stevig op te hangen.

Tip: je kunt de dimmer switch zelf (zonder de basisplaat) ook op een magnetisch oppervlak plaatsen, zoals een koelkast. Probeer het maar eens!

Stap 3: Koppel de dimmer switch met je slimme verlichtingssysteem.

Het instellen van een dimmer switch is eenvoudig, ongeacht de methode die je gebruikt. Dit is afhankelijk van je huidige slimme verlichting:

met een Bridge: open de Hue app, navigeer naar Instellingen > Accessoires en tik op het blauwe pluspictogram (+). Volg de instructies op het scherm om je schakelaar te koppelen met je systeem. 

Zonder een Bridge:       

o Houd de dimmer switch in de richting van de lamp die je wilt bedienen (blijf binnen 15 cm van de lamp). 

o Druk op de aan-/uitknop en houd deze drie seconden ingedrukt totdat het ledlampje aan de voorkant van de switch begint te knipperen. 

o Houd de dimmer switch vlak bij de lamp die je wilt bedienen. Druk op de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt tot het lampje drie keer knippert. Na de derde keer knipperen, kun je de aan-/uitknop loslaten. 

Je kunt deze lamp nu bedienen met behulp van de dimmer switch. Dit kun je voor maximaal 10 lampen doen. Als je een lamp van de Hue dimmer switch wilt verwijderen, herhaal je hetzelfde proces maar houd je de Hue knop 10 seconden ingedrukt. 

Stap 4: pas je instellingen aan

Als je een Bridge hebt, kun je de Philips Hue app gebruiken om de instellingen van je dimmer switch aan te passen aan jouw voorkeuren. Open de app en ga naar Instellingen > Accessoires en tik op de dimmer switch die je wilt aanpassen.

Problemen met de Philips Hue dimmer switch oplossen

Heb je problemen met je dimmer switch? Voer dan een zachte reset uit door alle vier de knoppen tegelijkertijd in te drukken en vast te houden totdat het ledlampje op de afstandsbediening groen wordt.

Fabrieksreset van de Philips Hue dimmer switch

Reset de fabrieksinstellingen van je dimmer switch door het batterijklepje te openen en de knop Instellen in te drukken en 10 seconden vast te houden. Laat de knop los wanneer het ledlampje op de voorkant oranje knippert. 

Fabrieksreset van een Philips Hue lamp

Soms kan een probleem met een slimme Philips Hue lamp worden opgelost met een fabrieksreset van de Philips Hue dimmer switch:

  1. Voer een in- en uitschakelcyclus van de lamp uit: schakel deze uit, wacht 15 seconden en schakel deze weer in.
  2. Houd de Hue dimmer switch binnen 15 cm van de lamp.
  3. Houd de aan-/uitknop tenminste tien seconden ingedrukt totdat het ledlampje aan de voorkant groen wordt.
