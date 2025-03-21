Woningautomatisering met slimme verlichting

Als je je woning wilt automatiseren met Philips Hue, heb je een Hue Bridge nodig. Dit is een hub voor slimme verlichting die je aansluit op je internetrouter en die fungeert als het brein van je complete slimme systeem voor woningverlichting.

Daarnaast kies je een combinatie van slimme Philips Hue lampen, sensoren en camera's die bij jouw behoeften passen. Gebruik je Philips Hue voor het eerst, begin dan eenvoudig met een Hue Bridge en een aantal LED-lampen en maak kennis met de voordelen van woningautomatisering.

Als je een geavanceerder systeem wilt, kun je bewegingssensoren voor binnen en buiten overwegen. Deze activeren je lampen door beweging te detecteren, zonder timer. (Je kunt natuurlijk wel zelf instellen wanneer de sensoren en camera's actief moeten zijn!) Hue Secure camera's kunnen je lampen automatisch activeren maar kunnen ook meldingen sturen, zodat je zelf kunt beslissen of je lampen aan moeten gaan.

Nadat je de hardware hebt geïnstalleerd, download je de Hue app op je smartphone. In deze app kun je al je automatiseringen instellen, bedienen en aanpassen.