Beveiligingsverlichting is ontworpen om mogelijke indringers te detecteren en af te schrikken, om jouw gevoel van veiligheid thuis te vergroten. De huidige beveiligingslampen kunnen gebieden in en rondom je woning verlichten. Maar je kunt ze nu ook slim maken.

Een beveiligingssysteem voor thuis kan lampen in- en uitschakelen op basis van een vooraf bepaald schema, zodat het lijkt alsof je thuis bent. Het systeem detecteert en analyseert wie en wat jouw huis nadert, het neemt verdachte activiteiten op en stuurt deze direct naar je mobiele apparaat en meer. Deze intelligente en responsieve beveiligingslampen werken op basis van een geïntegreerde benadering om ongewilde aandacht te ontmoedigen.