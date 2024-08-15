Ondersteuning
Beveiligingsverlichting: een uitgebreide handleiding

Beveiligingsverlichting: een uitgebreide handleiding

1 september 2023

Effectieve beveiligingsverlichting gaat niet alleen meer om het installeren van een paar felle lampen. Met de opkomst van slimme beveiligingsverlichting is het eenvoudiger dan ooit om je huis te bewaken. Ontdek hoe je met slimme verlichting en het Philips Hue beveiligingssysteem voor thuis - met beveiligingslampen, sensoren en camera's - de beveiliging van je woning kunt verbeteren voor een ongeëvenaarde gemoedsrust. 

Wat is beveiligingsverlichting?

Beveiligingsverlichting is ontworpen om mogelijke indringers te detecteren en af te schrikken, om jouw gevoel van veiligheid thuis te vergroten. De huidige beveiligingslampen kunnen gebieden in en rondom je woning verlichten. Maar je kunt ze nu ook slim maken.

Een beveiligingssysteem voor thuis kan lampen in- en uitschakelen op basis van een vooraf bepaald schema, zodat het lijkt alsof je thuis bent. Het systeem detecteert en analyseert wie en wat jouw huis nadert, het neemt verdachte activiteiten op en stuurt deze direct naar je mobiele apparaat en meer. Deze intelligente en responsieve beveiligingslampen werken op basis van een geïntegreerde benadering om ongewilde aandacht te ontmoedigen.

Welke verschillende typen beveiligingsverlichting zijn er?

Er zijn veel verschillende types beveiligingslampen, maar de meeste vallen in één van de twee categorieën: beveiligingslampen voor binnen of voor buiten.

Beveiligingslampen voor binnen

De bestaande verlichting in je woning kun je ook als krachtige beveiligingsverlichting gebruiken. Alle lampen die je gebruikt om een ruimte te verlichten of te decoreren, kan voorbijgangers de indruk geven dat je thuis bent, zelfs als dat niet zo is.

Met Philips Hue Secure kunnen jouw slimme beveiligingslampen nog veel meer dan alleen de basisfuncties. De automatisering Aanwezigheid nabootsen schakelt je lampen automatisch in en uit in ruimtes die jij kiest, zodat het lijkt alsof er iemand thuis is.

Daarnaast kun je met Philips Hue Secure je verlichting als 'alarm' inzetten door je lampen felwit te laten schijnen - of rood als je gekleurde lampen hebt - wanneer je sensoren of camera's beweging detecteren

Een slimme Philips Hue Secure beveiligingscamera die de beveiligingsverlichting kan inschakelen

Beveiligingslampen voor buiten

Net als met binnenverlichting kun je met de beveiligingsverlichting voor buiten de indruk wekken dat je thuis bent als dat niet zo is. Je kunt beveiligingsarmaturen zoals schijnwerpers en tuinpadverlichting koppelen met camera's, bewegingssensoren en contactsensoren, die de verschillende types beweging en lichtomstandigheden kunnen analyseren. Samen voorkomen ze ongeautoriseerde toegang, verhogen ze 's nachts de zichtbaarheid en bieden ze een gevoel van veiligheid in buitenruimtes.

Een Philips Hue buitensensor gemonteerd op een houten paal in een tuin

Wat zijn de beste plaatsen om beveiligingslampen te installeren?

Bij het plaatsen van beveiligingslampen is een strategische plaats van groot belang voor de effectiviteit. Dit zijn een aantal van de beste plaatsen:

-    Ingangspunten: lampen bij deuren, ramen, garagedeuren, maar ook tuinpaden en opritten kunnen ongeautoriseerde toegang ontmoedigen.

-   Donkere plekken: gebruik lampen die door beweging worden ingeschakeld om te ontdekken waar er op jouw terrein plaatsen zijn waar iemand ongemerkt langs kan.

-   Parkeer- en opslagruimtes: zorg ervoor dat deze ruimtes goed verlicht zijn voor een gevoel van veiligheid.

De specifieke plaatsing van beveiligingslampen is afhankelijk van de indeling en kenmerken van jouw woning. Het is het beste om op basis van mogelijke zwakke plekken je beveiligingslampen te plaatsen.

Hoe kies ik een beveiligingslamp voor buiten?

Eerst moet je controleren of de lampen die je op het oog hebt compatibel zijn met je huidige verlichtingssysteem voor buiten. Als je bijvoorbeeld een Philips Hue laagspanningssysteem hebt buiten, kun je stekker van de lampen in de meegeleverde laagspanningsadapter steken zonder complexe bedrading.

Er zijn nog een aantal andere dingen die je moet overwegen over beveiligingslampen buiten:

-   Helderheid en bereik: bepaal hoe helder je het licht van de beveiligingslamp wilt hebben door te kijken naar de lichtsterkte in lumen.

-   Bewegingssensor: lampen die kunnen worden ingeschakeld door beweging is een belangrijk onderdeel van een beveiligingssysteem. Omdat Philips Hue Secure kan worden gebruikt met al je lampen, zowel binnen als buiten, is dit een nog flexibeler en uitgebreider verlichtingssysteem voor beveiliging.

-   Slimme instellingen: niet alle beveiligingssystemen voor thuis zijn slim. Philips Hue Secure is gebaseerd op het bestaande slimme verlichtingssysteem, zodat je toegang hebt tot alle slimme functies van het systeem. Daarnaast bevat het speciale beveiligingsfuncties die je systeem nog kunnen verbeteren. 

Hoe helder moet het licht van een beveiligingslamp zijn?

In de meeste gevallen hebben beveiligingslampen een hogere lichtsterkte dan algemene verlichting. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals tuinpadverlichting, omdat dit een dubbele functie heeft en bedoeld is om je door donkere delen heen te leiden.

Schijnwerpers hebben over het algemeen een hogere lichtsterkte. De Secure schijnwerpercamera is zowel een schijnwerper als een beveiligingscamera en heeft een lichtsterkte van 2250 lumen. Alhoewel er beveiligingslampen zijn met een nog hogere lichtsterkte heeft deze schijnwerper twee functies: algemene verlichting waarmee je een ruimte kunt verlichten zonder dat deze veel te helder wordt verlicht en beveiligingsverlichting die voldoende helder is om indringers af te schrikken.

Daarnaast kunnen alle Philips Hue lampen eenvoudig worden gedimd en kun je instellen met welke helderheid ze moeten worden ingeschakeld, zodat je precies de juiste lichtsterkte krijgt.

Hoe vaak moet ik mijn beveiligingslampen buiten inspecteren en onderhouden?

Alhoewel er geen vaste tijd voor staat, raden we je aan je beveiligingslampen buiten ongeveer elke drie maanden te inspecteren en onderhouden. In de loop van de tijd komen er vliegjes en ander vuil op de beveiligingslampen, wat invloed kan hebben op de werking ervan. Door de lampen regelmatig schoon te maken, zorg je ervoor dat de lampen optimaal blijven werken en er minder kans is op problemen. 

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay