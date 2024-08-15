Eerst moet je controleren of de lampen die je op het oog hebt compatibel zijn met je huidige verlichtingssysteem voor buiten. Als je bijvoorbeeld een Philips Hue laagspanningssysteem hebt buiten, kun je stekker van de lampen in de meegeleverde laagspanningsadapter steken zonder complexe bedrading.
Er zijn nog een aantal andere dingen die je moet overwegen over beveiligingslampen buiten:
- Helderheid en bereik: bepaal hoe helder je het licht van de beveiligingslamp wilt hebben door te kijken naar de lichtsterkte in lumen.
- Bewegingssensor: lampen die kunnen worden ingeschakeld door beweging is een belangrijk onderdeel van een beveiligingssysteem. Omdat Philips Hue Secure kan worden gebruikt met al je lampen, zowel binnen als buiten, is dit een nog flexibeler en uitgebreider verlichtingssysteem voor beveiliging.
- Slimme instellingen: niet alle beveiligingssystemen voor thuis zijn slim. Philips Hue Secure is gebaseerd op het bestaande slimme verlichtingssysteem, zodat je toegang hebt tot alle slimme functies van het systeem. Daarnaast bevat het speciale beveiligingsfuncties die je systeem nog kunnen verbeteren.