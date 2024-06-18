Met lightstrips onder je keukenkastjes krijg je gericht, helder licht bij het koken, het klaarmaken van gerechten en de afwas. LED-strips worden vaak gebruikt voor keukenkastjes, omdat ze het licht mooi verdelen over je werkruimte.

Bedenk voordat je je werkbladverlichting installeert welk type aanrechtblad je hebt, het licht schijnt er namelijk rechtstreeks op. Als je een lichtgekleurd of glanzend aanrecht hebt, hoeft je verlichting niet zo fel te zijn, het aanrecht weerkaatst het licht namelijk naar boven. Als je aanrechtblad echter een donkerdere kleur of matte kleur heeft, zal het licht geabsorbeerd worden.

Philips Hue lightstrips bieden de meeste flexibiliteit voor werkbladverlichting. Met draadloze slimme verlichting kun je de lightstrips dimmen of juist helderder laten schijnen voor verschillende momenten van de dag of je keuken in kleurrijk licht hullen om de sfeer te bepalen voor een romantisch diner of feestje.