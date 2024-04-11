Maak je buitenruimte compleet anders met tuinverlichting op laagspanning

31 maart 2024

Een van de voordelen van slimme verlichting is het eenvoudige gebruik ervan, of je je lampen nu bedient met de Hue app, je stem, bewegingssensoren of slimme schakelaars. Maar slimme lampen zijn ook heel eenvoudig om te configureren (ja, zelfs de buitenlampen!) dankzij het assortiment met slimme buitenlampen op laagspanning. Met laagspanning beschik je over veel verschillende opties, of je nu tuinpadverlichting gebruikt om makkelijker je weg te vinden of verandaverlichting gebruikt om de juiste sfeer te creëren bij elke gelegenheid. 

Wat is buitenverlichting op laagspanning?

Philips Hue heeft een assortiment met laagspanningsverlichting, dat speciaal is ontworpen voor buitenruimtes. In plaats van direct op de netspanning van je woning te worden aangesloten (ook wel netspanningsaansluiting genoemd), worden laagspanningslampen aangesloten op een standaard stopcontact. Netspanning is in Noord-Amerika 120 V en 230 V in de meeste andere landen. Laagspanningsverlichting verlaagt dat vermogen met behulp van een transformator.

De transformator in het Philips Hue laagspanningsassortiment bevindt zich in de Philips Hue voedingsunit (PSU), die verkrijgbaar is in twee varianten in de EU: 100 W en 40 W. 

Hoe installeer ik buitenlampen op laagspanning?

Als je laagspanningsverlichting voor buiten installeert, heb je maar drie dingen nodig:

  • Voedingsunit (PSU)
  • Laagspanningslamp
  • Kabels

Opmerking: alle laagspanningslampen worden geleverd met de benodigde kabels. Alle basispakketten bevatten zowel een PSU als de benodigde kabels. Controleer de verpakking, zodat je alles hebt wat je nodig hebt.

  1. Plaats de lamp op de gewenste plek en zorg ervoor dat deze zich binnen een straal van 15 meter bevindt van de dichtstbijzijnde Philips Hue lamp in je huis of de Hue Bridge.
    Wil je weten waarom? Slimme Philips Hue lampen vormen een mesh-netwerk, waarbij elke lamp het Zigbee-signaal versterkt. Als je lamp zich te ver van de dichtstbijzijnde andere lamp of de Hue Bridge bevindt, kan deze niet communiceren met het systeem.)
  2. Verbind de verlengkabel met de lamp en de PSU. Als je lamp zicht dicht genoeg bij de PSU bevindt, is dit wellicht niet nodig.
  3. Steek de PSU in een stopcontact buiten.
  4. Voeg de lamp toe aan je systeem in de Hue app.
Dit is een hele eenvoudige configuratie voor slimme buitenlampen, maar door het laagspanningssysteem is het ook eenvoudig om het systeem uit te breiden.
De juiste voedingsunit kiezen voor jouw configuratie

Bij het toevoegen van nieuwe laagspanningslampen aan je bestaande configuratie moet je er rekening mee houden dat één PSU een beperkt aantal lampen van voeding kan voorzien. Om te weten hoeveel lampen je kunt aansluiten op één PSU tel je het vermogen van de lampen bij elkaar op:

Laagspanningsconfiguratie met voedingsunit van 40 W

Dit is een voorbeeld van een laagspanningsconfiguratie met een PSU van 40 W en twee soorten lampen: Lily spots en Calla sokkellampen. Zowel de Lily spots als de Calla sokkellampen zijn 8 W, zodat het volgende mogelijk is:

Lily (8 x 3) + Calla (8 x 2) = 40 W

Laagspanningsconfiguratie met voedingsunit van 100 W

Dit is een voorbeeld van een laagspanningsconfiguratie met een PSU van 100 W en drie soorten lampen: Lily spots, Calla sokkellampen en een lightstrip voor buiten van 2 meter. Zowel de Lily spots als de Calla sokkellampen zijn 8 W, de lightstrip voor buiten is 19 W. 

Calla sokkellampen (8 x 6) + 1 outdoor lightstrip (19 x 1) + Lily spotlight (8 x 3) = 91 W

