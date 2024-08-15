Ondersteuning
Wat is railverlichting?

24/01/2024

Als het aankomt op het ontwerpen van een lichtplan, blinkt railverlichting uit als een veelzijdige en dynamische keuze. Dit type verlichting bestaat uit een (modulaire) rail met lampen zoals spots, hanglampen of light bars. Zo kun je het licht precies richten waar je het nodig hebt. De gebruiksvriendelijke installatie, schaalbaarheid en plaatsing van de railverlichting plus de ruime keuze aan stijlen en afwerkingen bieden een veelzijdigheid die bij verschillende ruimtes en behoeften past.

Meer informatie over railverlichting

Railverlichting werkt via een doorlopend railsysteem dat meestal aan het plafond of de muur gemonteerd is. De rail dient niet alleen als structurele ondersteuning maar ook als traject voor de stroomvoorziening van de lampen over de hele rail. Lampen kun je aan de rail bevestigen met connectors of adapters, die speciaal ontworpen zijn om verstelbaar te zijn. De flexibele raillampafstanden zijn ideaal voor op maat gemaakte en gerichte verlichtingsconfiguraties.

Hoe werkt railverlichting?

De schitterende resultaten die mogelijk zijn met railverlichting, zijn te danken aan drie essentiële componenten: de voedingsunit, de rails en connectors, en de lampen.

Er zijn drie typen voedingsunits voor railverlichting. Welk type voor jou het meest effectief is, hangt af van jouw ontwerp en vereisten. Maak je keuze uit:

  • Voedingsunit met 1 lichtpunt: Strategisch gepositioneerd aan het einde van de rail
  • Voedingsunit met 2 lichtpunten: Ingebed tussen twee rails voor een naadloze voeding
  • Voedingsunit met 1 lichtpunt en stekker: Ontworpen voor een aan de muur gemonteerde rails

Je kunt de veelzijdige rails en connectors aan elkaar koppelen om het railverlichtingssysteem te configureren dat het beste bij je behoeften past. Met Philips Hue Perifo kun je kiezen uit:

  • Rails van 0,5 m: Ideaal voor krappe bochten en kleine railverlichtingsopstellingen
  • Rails van 1 m: Passen comfortabel in de meeste ruimtes en bieden plaats aan meerdere lampen
  • Rails van 1,5 m: Indrukwekkend en ruim. Perfect voor langere railverlichtingsafstanden en dramatische effecten
  • Rechte connector: Maakt configuraties voor railverlichting in rechte lijnen mogelijk
  • Externe hoekconnector: Leidt de railverlichting sierlijk rond hoeken
  • Interne hoekconnector: Maakt soepele bochten in de tegenovergestelde richting van een externe hoekconnector mogelijk

De verschillende raillampen zijn geschikt voor verschillende verlichtingsbehoeften en voorkeuren. Met Philips Hue Perifo kun je kiezen uit:

  • Spots: Stralen levendig licht uit, waar je ze ook richt. Ideaal voor het accentueren van specifieke ruimtes.
  • Hanglampen: In hoogte verstelbaar voor directe, naar beneden gerichte verlichting. Perfect voor eettafels
  • Lineaire light bars: Verlichten welke ruimte dan ook met diffuus, gekleurd licht. Perfect voor het verlichten van grotere ruimtes.
  • Gradient light tubes: Vermeng meerdere lichtkleuren met elkaar in één enkele armatuur. Perfect voor het creëren van prachtige kleuraccenten op de muur.
Railverlichting installeren

Of je nu railverlichting wilt installeren in een kleine hal of in een grote keuken, deze stapsgewijze handleiding helpt je om je ruimte eenvoudig te verlichten. En een geraffineerde look te krijgen!

Railverlichtingsafstanden

Het realiseren van de ideale plaatsing van railverlichting is een kunst die begint met het type ruimte dat je verlicht. In woonruimtes wordt over het algemeen aanbevolen om lampen 0,6 tot 1,2 meter uit elkaar te plaatsen voor een gelijkmatige algemene verlichting. Wil je specifieke blikvangers of afzonderlijke objecten met accentverlichting in de kijker zetten, dan kun je proberen ze dichter bij elkaar te plaatsen. Aarzel niet om met de afstand tussen raillampen te experimenteren tot je de perfecte balans in verlichting hebt gevonden. Dat is tenslotte het mooie aan railverlichting.

Tip: klaar om je railverlichting te installeren? Leg alles op de vloer om de plaatsing in kaart te brengen voordat je begint te boren. Zo kun je spelen met de plaatsing en kiezen waar je de verlichting wilt plaatsen zonder dat je gaten in de muur hoeft te boren!

