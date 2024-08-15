Wat is railverlichting?

De schitterende resultaten die mogelijk zijn met railverlichting, zijn te danken aan drie essentiële componenten: de voedingsunit, de rails en connectors, en de lampen.

Er zijn drie typen voedingsunits voor railverlichting. Welk type voor jou het meest effectief is, hangt af van jouw ontwerp en vereisten. Maak je keuze uit:

Voedingsunit met 1 lichtpunt: Strategisch gepositioneerd aan het einde van de rail

Voedingsunit met 2 lichtpunten: Ingebed tussen twee rails voor een naadloze voeding

Voedingsunit met 1 lichtpunt en stekker: Ontworpen voor een aan de muur gemonteerde rails

Je kunt de veelzijdige rails en connectors aan elkaar koppelen om het railverlichtingssysteem te configureren dat het beste bij je behoeften past. Met Philips Hue Perifo kun je kiezen uit:

Rails van 0,5 m: Ideaal voor krappe bochten en kleine railverlichtingsopstellingen

Rails van 1 m: Passen comfortabel in de meeste ruimtes en bieden plaats aan meerdere lampen

Rails van 1,5 m: Indrukwekkend en ruim. Perfect voor langere railverlichtingsafstanden en dramatische effecten

Rechte connector: Maakt configuraties voor railverlichting in rechte lijnen mogelijk

Externe hoekconnector: Leidt de railverlichting sierlijk rond hoeken

: Leidt de railverlichting sierlijk rond hoeken Interne hoekconnector: Maakt soepele bochten in de tegenovergestelde richting van een externe hoekconnector mogelijk

De verschillende raillampen zijn geschikt voor verschillende verlichtingsbehoeften en voorkeuren. Met Philips Hue Perifo kun je kiezen uit: