Wat is railverlichting?

De schitterende resultaten die mogelijk zijn met railverlichting, zijn te danken aan drie essentiële componenten: de voedingsunit, de rails en connectors, en de lampen.
Er zijn drie typen voedingsunits voor railverlichting. Welk type voor jou het meest effectief is, hangt af van jouw ontwerp en vereisten. Maak je keuze uit:
- Voedingsunit met 1 lichtpunt: Strategisch gepositioneerd aan het einde van de rail
- Voedingsunit met 2 lichtpunten: Ingebed tussen twee rails voor een naadloze voeding
- Voedingsunit met 1 lichtpunt en stekker: Ontworpen voor een aan de muur gemonteerde rails
Je kunt de veelzijdige rails en connectors aan elkaar koppelen om het railverlichtingssysteem te configureren dat het beste bij je behoeften past. Met Philips Hue Perifo kun je kiezen uit:
- Rails van 0,5 m: Ideaal voor krappe bochten en kleine railverlichtingsopstellingen
- Rails van 1 m: Passen comfortabel in de meeste ruimtes en bieden plaats aan meerdere lampen
- Rails van 1,5 m: Indrukwekkend en ruim. Perfect voor langere railverlichtingsafstanden en dramatische effecten
- Rechte connector: Maakt configuraties voor railverlichting in rechte lijnen mogelijk
- Externe hoekconnector: Leidt de railverlichting sierlijk rond hoeken
- Interne hoekconnector: Maakt soepele bochten in de tegenovergestelde richting van een externe hoekconnector mogelijk
De verschillende raillampen zijn geschikt voor verschillende verlichtingsbehoeften en voorkeuren. Met Philips Hue Perifo kun je kiezen uit:
- Spots: Stralen levendig licht uit, waar je ze ook richt. Ideaal voor het accentueren van specifieke ruimtes.
- Hanglampen: In hoogte verstelbaar voor directe, naar beneden gerichte verlichting. Perfect voor eettafels
- Lineaire light bars: Verlichten welke ruimte dan ook met diffuus, gekleurd licht. Perfect voor het verlichten van grotere ruimtes.
- Gradient light tubes: Vermeng meerdere lichtkleuren met elkaar in één enkele armatuur. Perfect voor het creëren van prachtige kleuraccenten op de muur.