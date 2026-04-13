Bundel: Signe gradient vloerlamp wit + Hue Bridge

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Over de Bundel: Signe gradient vloerlamp wit + Hue Bridge

Creëer direct een prachtige sfeer. De Signe gradient vloerlamp straalt een mix van kleurrijk licht over je muur en met de Hue Bridge heb je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties.

  • Mengt wit en gekleurd licht
  • Kleur de muur met licht
  • Bediening met app, stem of accessoires

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Sync via tv-app of sync box

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