Buzzard wandlamp in zwart + E27 white filament-lamp
De bundelprijs is 49,48 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 54,98 €
De bundelprijs is 49,48 €, de prijs van de losse producten in deze bundel is 54,98 €
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Over de Buzzard wandlamp in zwart + E27 white filament-lamp
Voeg een vleugje elegantie toe met de Philips Buzzard wandlamp in zwart, met een Hue E27 witte filamentlamp. Perfect voor elke ruimte.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lamp en armatuur
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874619
Productinformatie
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