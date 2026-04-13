Bedrade aan-uitschakelaar (2 kanaal)
De huidige prijs is 54,99 €
De huidige prijs is 54,99 €
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Over de Bedrade aan-uitschakelaar (2 kanaal)
Neem je niet-slimme lampen op in je Philips Hue ecosysteem voor moeiteloze bediening en gemak. Met de bedrade aan-uitschakelaar kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen samen met je bestaande Hue lampen, alles samen in één naadloze ervaring. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt slim! Met de versie met 2 kanalen bedien je twee groepen onafhankelijk van elkaar in de Hue app, met spraakassistenten of rechtstreeks vanaf je wandschakelaar. Stel handige timers en schema's in die passen bij je dagelijkse routine. Je installeert de compacte module achter de traditionele schakelaar en hij werkt op netstroom - geen batterijen nodig. Hij is onderdeel van het Hue ecosysteem en gebaseerd op een betrouwbaar Zigbee-netwerk, dus je blijft in controle over je lampen, ook als wifi uitvalt.
- Maakt niet-slimme lampen slim
- Bedien slimme en niet-slimme lampen
- Timers/schema's instellen
- Zonder batterijen, nuldraad vereist
- Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103111753
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief Hue dimmer switch
- Ja
- Middenstuk
- Ja
Garantie
- 2 jaar
- Ja
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Slaapkamer, Eetkamer, Functioneel, Hal, Thuiskantoor, Studeerkamer, Woonkamer
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103111753
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Brutogewicht
- 0,06 kg
- Hoogte
- 140 mm
- Lengte
- 88 mm
- Breedte
- 45 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004296801
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8721103111753
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik
- 0,6
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 16,8 mm
- Totale lengte
- 41 mm
- Totale breedte
- 37,3 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- Not applicable
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
De schakelaar
- Instelbare knoppen
- 2
- Levensduur
- 25,000 clicks
- Montagemogelijkheden
- muur
- Ondersteunde bedrading
- Neutrale draad
- Uitvoerkanaal
- 2 kanalen
- Lampbelasting
- 6A (gedeeld)
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar
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