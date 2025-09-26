Ondersteuning
Essential A60 - E27 slimme lamp - 806 lm - 8 W - 3-pack

Stap in de wereld van slimme verlichting met deze Philips Hue Essential lamp, met volledig gekleurd en instelbaar wit licht dat je eenvoudig kunt aanpassen van warm en gezellig tot koelwit licht. Creëer de perfecte sfeer dankzij soepel dimmen, miljoenen kleuren en een bibliotheek vol lichtscènes ontworpen door onze experts - of maak je eigen scène! Compatibel met alle producten van Philips Hue.

Productkenmerken

  • Tot 806 lumen
  • Warm- tot koelwit (2200-6500 K)
  • Dimbaar tot 2% helderheid
  • Essential color
  • Bediening via app of stem
Jouw producthandleiding zoeken

Vergelijk Hue Essential en Hue LED lampen

Hue Essential

Hue

Koop nu

Lichtstroom in lumen

806 lumen
Opties voor 810, 1100 en 1600 lumen

Chromasync™ precisie kleuren

Nee
Ja

Dimbaarheid

Laag dimmen tot 2% helderheid
Ultralaag dimmen tot 0,2% helderheid

Kleurtemperatuurbereik

Essential witkleuren (2200-6500 K)
Volspectrum daglicht (1000-20000K)

Twee vrienden op een bank onder de roze gloed van Philips Hue slimme verlichting.

Ga aan de slag met slimme verlichting

Het is de meest geavanceerde, intuïtieve en leuke manier om je huis van binnen en buiten te verlichten. Stel je eigen setup samen uit een selectie van slimme lampen, tafellampen, armaturen, buitenlampen en accessoires. Ontgrendel alle functies met een Hue Bridge of Bridge Pro Smart Light Hub en stel alles in en bedien het via de Hue app. Geniet van automatiseringen, synchronisatie met tv, gamen en muziek, ontgrendel slimme woningbeveiliging, bediening als je niet thuis bent en nog veel meer!

Een vergelijking tussen twee Hue slimme lampen - de ene straalt roze licht uit, de andere warm wit licht.

Creëer de perfecte sfeer

Met 8 miljoen kleuren en meerdere tinten warm tot koel wit licht om uit te kiezen, kun je de perfecte sfeer creëren voor alles wat je binnen en buiten doet. Kies een van onze kleurrijke, op maat gemaakte lichtscènes (of ontwerp je eigen scène!), werk of ontspan bij de optimale tint wit licht of laat je lampen fonkelen als sterren voor die extra bijzondere momenten.

Een vergelijking van twee Hue slimme lampen in een slaapkamer - de ene gedimd tot een knusse 2% van de totale helderheid, de andere straalt fel op 100%.

Geniet van moeiteloos dimmen

Traditionele lampen hebben een speciale dimmer nodig die op het lichtnet in de woning wordt aangesloten. Bij slimme lampen is dimmen ingebouwd. De lampen kunnen direct en soepel worden gedimd tot een laag niveau met de Hue app, slimme schakelaars en zelfs met je stem.

Nieuwe Hue Bridge Pro en Philips Hue Bridge voor bedieningssystemen voor slimme verlichting thuis.

Kies voor het complete pakket met een Bridge

De Hue Bridge en Bridge Pro ontgrendelen een uitgebreide reeks geavanceerde functies voor slimme verlichting. Je kunt bijvoorbeeld toffe lichteffecten toepassen, surroundverlichting synchroniseren met je entertainment, Hue Secure woningbeveiliging integreren met je lampen en camera's, spraakbediening gebruiken met slimme assistenten en gebruikmaken van heel veel slimme automatiseringen. De Bridge Pro is onze meest geavanceerde slimme lichthub die meer functies ontsluit, meer lampen ondersteunt en sneller is.

Ondersteuning voor Hue

Specificaties

Lampkenmerken

  • Dimbaar

    Ja

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

