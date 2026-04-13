Bedrade aan-uitschakelaar (2-kanaals) voor niet-slimme lampen
De huidige prijs is 54,99 €
De huidige prijs is 54,99 €
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Over de Bedrade aan-uitschakelaar (2-kanaals) voor niet-slimme lampen
Dit product is bedoeld voor niet-slimme lampen. Voeg je niet-slimme lampen toe aan je Philips Hue ecosysteem, zodat je ze net als je Hue lampen kunt bedienen. De bedrade aan-uitschakelaar werkt met de meeste traditionele lampen en armaturen, samen met je bestaande Hue lampen. Met deze 2-kanaals versie kun je twee aparte lichtgroepen onafhankelijk van elkaar bedienen met dezelfde schakelaar. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt slim! Eenmaal geïnstalleerd beheer je je lampen via de Hue app, met spraakassistenten of direct via je wandschakelaar. Stel timers en schema's in die passen bij je routine. Via de bedrading van je huis — je hoeft geen batterijen te vervangen. Installeer hem achter je wandschakelaar of in het plafond boven je lamp, waar een nuldraad aanwezig is. Betrouwbare, directe bediening met een Hue Bridge, zelfs wanneer de wifi niet werkt. Ga voor meer informatie naar https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Maakt niet-slimme lampen slim
- Bedien slimme en niet-slimme lampen
- Timers/schema's instellen
- Zonder batterijen, nuldraad vereist
- Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103111753
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Bereik omgevingstemperatuur
- -5 tot +40 °C
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief Hue dimmer switch
- Ja
- Middenstuk
- Ja
Garantie
- 2 jaar
- Ja
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Slaapkamer, Eetkamer, Functioneel, Hal, Thuiskantoor, Studeerkamer, Woonkamer
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103111753
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Brutogewicht
- 0,06 kg
- Hoogte
- 140 mm
- Lengte
- 88 mm
- Breedte
- 45 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004296801
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8721103111753
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik
- 0,6
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 16,8 mm
- Totale lengte
- 41 mm
- Totale breedte
- 37,3 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- Not applicable
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Wand, Plafondlamp
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
De schakelaar
- Instelbare knoppen
- 2
- Levensduur
- 25,000 clicks
- Montagemogelijkheden
- muur
- Ondersteunde bedrading
- Neutrale draad
- Uitvoerkanaal
- 2 kanalen
- Lampbelasting
- 6A (gedeeld)
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar
Veelgestelde vragen
Hoe kies ik de juiste Hue wandschakelaarmodule?
Om je te helpen de juiste Philips Hue wandschakelaarmodule te kiezen, bekijk onze gids hier.
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