Dit product is bedoeld voor slimme lampen. De bedrade module houdt je Philips Hue lampen van stroom voorzien en bedienbaar – zelfs wanneer iemand de schakelaar omzet. Via de bedrading van je huis — je hoeft geen batterijen te vervangen. Installeer hem achter je wandschakelaar of in het plafond boven je lamp, waar een nuldraad aanwezig is. Eenmaal geïnstalleerd kun je je bestaande schakelaar gebruiken om lampen in kamers en zones te bedienen, of door je favoriete vooraf ingestelde scènes te schakelen. Je hebt een Hue Bridge nodig, die een stabiele Zigbee-verbinding gebruikt voor lokale bediening, zodat je lampen blijven reageren, zelfs als de wifi uitvalt. Ga voor meer informatie naar https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven

Maakt bestaande schakelaars slim

Bedien lampen, kamers of zones

Zonder batterijen, nuldraad vereist

Hue Bridge vereist