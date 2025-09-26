Het is de meest geavanceerde, intuïtieve en leuke manier om je huis van binnen en buiten te verlichten. Stel je eigen setup samen uit een selectie van slimme lampen, tafellampen, armaturen, buitenlampen en accessoires. Ontgrendel alle functies met een Hue Bridge of Bridge Pro Smart Light Hub en stel alles in en bedien het via de Hue app. Geniet van automatiseringen, synchronisatie met tv, gamen en muziek, ontgrendel slimme woningbeveiliging, bediening als je niet thuis bent en nog veel meer!