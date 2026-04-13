Beveiligingssleutel voor Hue deurbel
Tijdelijk niet op voorraad
Over de Beveiligingssleutel voor Hue deurbel
Is de schroef kwijt of beschadigd? Vervang de beveiligingsschroef van je bedrade videodeurbel door deze schroef. Inclusief tool voor beveiligingsschroef voor snelle installatie
- Vervangend onderdeel
- Voor bedrade videodeurbel
- Inclusief bevestigingsgereedschap en schroef
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103190024
Design en afwerking
- Kleur
- Roestvrij staal
- Materiaal
- Metaal
Diversen
- Type
- Vervangende onderdelen
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103190024
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Brutogewicht
- 0,02 kg
- Hoogte
- 86 mm
- Lengte
- 52 mm
- Breedte
- 28 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004294701
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8721103190024
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 4,6 mm
- Totale lengte
- 5,4 mm
- Totale breedte
- 2 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Diameter
- 5,4 mm
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar