In deze bundel

1 x Hue White and Color Ambiance Play tafellamp, 2-pack Creëer een gloed van gekleurd slim licht met het slanke ontwerp van de zwarte Hue Play tafellamp. Deze verpakking bevat twee Play tafellampen en een voeding waarop je tot drie lampen kunt aansluiten. Je kunt hem rechtop zetten, horizontaal neerleggen of aan de achterkant van je tv bevestigen met de bijgeleverde steunen. Play tafellamp, 2-pack

1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 65 inch Beleef de sensatie van een bioscoop in je eigen huis met de Philips Hue Play gradient lightstrip. Miljoenen kleuren licht reageren op de beelden op je scherm. Gebruik de bijgevoegde steunen om de lightstrip te bevestigen op een staande of hangende tv van 65" tot 75". Play gradient lightstrip 65 inch