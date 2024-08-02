*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Uitverkoop
Hue bedrade deurbel + Indoor Motion sensor + 2 contactsensoren in wit
Hou in de gaten wie er aan je voordeur staat, waar je ook bent. Krijg meldingen via de app, reageer via de terugspreekfunctie met de Hue bedrade deurbel, indoor Motion sensoren en contact sensoren in het wit.
Huidige prijs is 283,47 €, oorspronkelijke prijs is 314,97 €
Productkenmerken
- Wit en gekleurd licht
- Meldingen bij bewegingsdetectie
- Helder 2K video beeld
- Bridge Pro makkelijke installatie
- Bedien met app, stem of accessoires
In deze bundel
1 x Hue Secure bedrade videodeurbelbundel
Mis nooit meer een bezoeker of een pakketje met de Hue deurbel en Chime bundel. Ontvang onmiddellijke meldingen voor beweging en bezoekers, allemaal in 2K dankzij de Starlight-technologie en blijf verbonden met tweerichtingsspraak, waar je ook bent. De deurbel activeert je Philips Hue lampen en stuurt realtime meldingen, terwijl de Smart Chime geluidsmeldingen produceert. Alles werkt naadloos samen met Hue lampen en accessoires om je thuisbeveiliging te verbeteren, dag en nacht.Secure bedrade videodeurbelbundel
1 x Hue Hue Motion sensor
Laat je slimme lampen activeren bij beweging. De Hue bewegingssensor werkt op batterijen en kan eenvoudig overal in je huis worden geplaatst.Hue Motion sensor
1 x Hue Secure Contact sensor
De Secure Contact sensor geeft je gemoedsrust, of je nu thuis bent of niet! Plaats de sensor op deuren, ramen, kasten, kluizen en meer met de klevende achterkant en ontvang een melding of laat de lampen aangaan wanneer de sensor wordt geopend.Secure Contact sensor
Specificaties
Productinformatie
